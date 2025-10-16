Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko'da 3 eksik!

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko'da 3 eksik!

- Güncelleme:
Haberler

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! THY EuroLeague’de heyecan kaldığı yerden devam ederken 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak soruları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler bu akşam büyük bir mücadele verecek!

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague’de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya ekibi Bayern Münih’i kendi sahasında ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in beşinci haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşması 16 Ekim 2025 tarihinde saat 20.45’te başlayacak. Mücadelede Slovenya’dan Milan Nedovic, İspanya’dan Carlos Cortes ve Sergio Manuel hakem üçlüsü görev yapacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçında temsilcimiz üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Talen Horton-Tucker sakatlıkları nedeniyle bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

