Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko'da 3 eksik!

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak soruları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler bu akşam büyük bir mücadele verecek!

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague’de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya ekibi Bayern Münih’i kendi sahasında ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in beşinci haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşması 16 Ekim 2025 tarihinde saat 20.45’te başlayacak. Mücadelede Slovenya’dan Milan Nedovic, İspanya’dan Carlos Cortes ve Sergio Manuel hakem üçlüsü görev yapacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçında temsilcimiz üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Armando Bacot, Brandon Boston Jr. ve Talen Horton-Tucker sakatlıkları nedeniyle bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.