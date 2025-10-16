Mert Ramazan Demir’in yeni projesinde tarih belli oldu! Miray Daner ile partner oldular

Pınar Bulut’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu “Bize Bir Şey Olmaz”, 8 bölümlük bir sezonla Disney Plus’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

MEKAN İŞLETMECİSİ ROLÜYLE GELİYOR

Dizinin başrollerini son dönemin öne çıkan oyuncularından Mert Ramazan Demir ve Miray Daner paylaşıyor. Mert Ramazan Demir, dizide bir mekan işletmecisini oynayacak. Ünlü oyuncunun, daha önce sıcak baktığı ancak iptal edilen “Avcı” dizisinin ardından gelen yeni proje tekliflerini değerlendirdiği ve nihayetinde “Bize Bir Şey Olmaz” dizisiyle anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Öte yandan dizinin senaryosunun, genç ve yetenekli kalem Aybike Ertürk tarafından yazıldığı kaydedildi. Başarılı oyuncu Miray Daner’in de bir süredir farklı projelerden teklif aldığı, ancak bu yapımda yer almayı tercih ettiği gelen bilgiler arasında.

ŞUBATTA YAYINDA OLACAK

OGM Pictures’ın yüksek prodüksiyon kalitesiyle hayata geçirdiği dizi, hem oyuncu kadrosu hem de kreatif ekibiyle dikkat çekiyor. İzleyicilere hem güçlü bir hikaye hem de etkileyici performanslar sunması beklenen yapımın önümüzdeki Şubat ayında ekranda olması bekleniyor.