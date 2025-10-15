Öykü Çelik’ten Ali Çakıcı’ya ‘evet!’ Ünlü oyuncu evlilik teklifini paylaştı
Oyuncu Öykü Çelik, üç yıldır birlikte olduğu Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı’nın evlilik teklifine “Evet” dedi. Ünlü oyuncu, yüzüğünü “Sonraki bölüm” notuyla paylaşarak yeni başlangıcını sosyal medyada duyurdu.
'Romantik Komedi 2' filmi, 'Poyraz Karayel' ve 'Diriliş Ertuğrul' dizilerinde rol alan, 'Survivor 2021' yarışması ile adından söz ettiren Öykü Çelik, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.
Oyuncu, Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı.
Çelik, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Sonraki bölüm" notuyla yaptığı paylaşımda, yüzük taktığı fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
2015 YILINDA BOŞANMIŞTI
Öykü Çelik, 2015 yılında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlenmiş, 15 ay süren evliliğin ardından boşanmıştı.
