Trump'tan operasyon emri geldi! Venezuela için gizli yetki onaylandı

New York Times’ın haberine göre, ABD Başkanı Trump yönetimi, Venezuela’da gizli CIA operasyonlarına izin veren bir kararı onayladı.

ABD’li yetkililere dayandırılan bilgiye göre bu karar, Trump yönetiminin Venezuela lideri Nicolás Maduro’ya yönelik baskı kampanyasının son adımı olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu yetki, CIA’ya Venezuela’da ölümcül operasyonlar da dâhil olmak üzere bir dizi gizli faaliyet yürütme olanağı tanıyor. Ajansın bu kapsamda tek başına ya da askeri operasyonlarla eş zamanlı hareket edebileceği belirtiliyor.

VENEZUELA'DA ASKERİ SEÇENEKLER

ABD ordusu da Venezuela’ya yönelik muhtemel askeri seçenekler üzerinde çalışıyor. Yetkililer, Trump’ın değerlendirmesi için ülke içi hedefleri kapsayan saldırı planları hazırladıklarını bildirdi. Karayipler bölgesinde şu anda 10 bin ABD askeri bulunuyor; bu kuvvetin büyük kısmı Porto Riko’daki üslerde konuşlu. Ayrıca bölgede sekiz savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.

Habere göre, yeni yetki “başkanlık bulgusu” (presidential finding) olarak bilinen, gizlilik derecesi yüksek bir kararnameyle verildi. Kararnameye yalnızca Kongre’nin belirli üyeleri erişim sağlayabiliyor ve kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Trump yönetiminin Venezuela stratejisinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından şekillendirildiği ifade ediliyor. Ratcliffe, ajansın daha “risk alan” ve “gizli operasyonlara açık” bir yapıya kavuşacağını vurgulamıştı.

Washington yönetimi, Maduro’yu “narkoterörist” olarak nitelendiriyor ve ABD Adalet Bakanlığı, Maduro’nun yakalanmasına yardım edecek bilgilere karşılık 50 milyon dolar ödül teklif ediyor.

ABD'NİN MÜDAHALELERİ

Venezuela hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor. Maduro yönetimi, ABD’nin ülke iç işlerine müdahale ettiğini ve yasa dışı askeri tehditlerde bulunduğunu savunuyor.

CIA’nın Latin Amerika’daki geçmişi, tartışmalı operasyonlarla dolu. Ajans, 1954’te Guatemala’da bir darbeyi desteklemiş, 1961’de Küba’daki Domuzlar Körfezi çıkarmasında başarısız olmuş ve 1973’te Şili’deki askeri darbede rol oynamıştı.

ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik yeni adımı, Latin Amerika’da istikrarsızlığa yol açabileceği yönünde uluslararası endişeleri de beraberinde getirdi.