Eyfel Kulesi yıkılıyor mu? Sosyal medya karıştı

Sosyal medyada, dünyanın en kült yapılarından biri olan Eyfel Kulesi hakkında çarpıcı bir iddia hızla yayıldı.

Söz konusu iddiada, Eyfel Kulesi'nin 2026 yılında yıkılacağından bahsedildi.

DÜNYANIN EN POPÜLER YAPILARINDAN BİRİ

Euronews'in haberine göre, dünyanın en tanınan yapılarından biri olan, 330 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Sadece 2023 yılında 117 milyon eurodan fazla gelir elde eden yapı, devlet desteği almayan ender Fransız anıtlarından biri ve 300’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ancak 2 Ekim’de Fransa genelinde düzenlenen ulusal grevler, Paris’in simgesini de etkiledi.

Ülke genelinde artan şiddetli protestolara 200 binden fazla kişi katıldı. Paris’teki protestolar sırasında güvenlik gerekçesiyle kule ziyaretçilere kapatıldı.

EYFEL KULESİ 2026 YILINDA YIKILACAK MI?

Kulenin kapanmasından haftalar önce, ortaya ilginç iddia atıldı. Bir internet sitesinde Eyfel Kulesi’nin yıkılıp yerine dev bir kaydırak veya konser salonu yapılacağına dair mizahi bir makale yayımlandı fakat bu şaka, sosyal medyada hızla gerçek sanıldı.

Sahte haber kısa sürede viral hale geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Paris! Lütfen hayalimdeki evlilik teklifini yapacağım yeri yıkmayın” derken, bir diğeri “Bu olamaz” diye yazdı. Ancak birçok kişi, paylaşımın gerçeği yansıtmadığını fark ederek diğer kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Eyfel Kulesi’ni işleten Societe d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) iddialara dair yorum yapmadı. Turistler ise halen resmi internet sitesi üzerinden bilet rezervasyonu yapabiliyor.