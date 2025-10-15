Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD'ın adı bile Netanyahu'yu titretti! Gazze'de ikinci aşama için tarih netleşiyor

AFAD’ın adı bile Netanyahu’yu titretti! Gazze’de ikinci aşama için tarih netleşiyor

- Güncelleme:
AFAD’ın adı bile Netanyahu’yu titretti! Gazze’de ikinci aşama için tarih netleşiyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için hazırlıklar hız kazanırken, Türkiye’nin rolü İsrail cephesinde rahatsızlık oluşturdu. Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesine göre, Mısır, Katar ve Türkiye’den oluşan arabulucu heyet, anlaşmanın uygulanması ve geciken ceset teslimatlarının tamamlanması için sahada aktif görev üstlenmeye hazırlanıyor. Ancak İsrail basını, AFAD ekiplerinin adının bile gündeme gelmesinin Netanyahu hükümetinde tansiyonu yükselttiğini aktardı.

Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi kapsamında, uluslararası güvenlik güçlerinin oluşturulması için hazırlıkların sürdüğünü yazdı.

Mısırlı kaynaklara dayandırılan habere göre, ilk planlarda öngörülen 500 kişilik birliğin yerine, en az 1.000 askerden oluşacak yeni bir yapının oluşturulması planlanıyor.

Birlikler, Mısır ve Ürdün’de eğitimleri tamamlanan binlerce Filistin güvenlik personelinin güvenliğini sağlamak ve koordinasyonu yürütmekle görevlendirilecek.



GAZZE ANLAŞMASININ İKİNCİ AŞAMASI BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Gazze’deki anlaşmanın ikinci aşamasının başladığını söylemişti:

Tüm canlı rehineler Gazze’den en iyi koşullarda döndü, ancak görev henüz tamamlanmadı. Hamas silahlarını teslim edecek; etmezse biz halledeceğiz.” 

Ancak sahada gerilim sürüyor. İsrail, öldürülen esirlerin cenazelerinin teslimatındaki gecikmeyi gerekçe göstererek, Gazze’ye giren insani yardım kamyonlarının sayısını yarıya düşürdü.

MISIR, KATAR VE TÜRKİYE DEVREDE

Mısırlı, Katarlı ve Türk arabulucular, anlaşmanın uygulanması ve cesetlerin teslimatında yaşanan gecikmelerin giderilmesi için koordinasyon toplantılarını sürdürüyor.

Mısırlı kaynaklara göre, İsrail’in insani yardımı kısıtlama kararı arabulucuların tepkisine yol açarken, Filistin tarafında hazırlık yapan Avrupa Birliği gözlem misyonunu da bölgeye ulaştı.

Kaynaklar, uluslararası gücün önümüzdeki ay göreve başlayacağını ve İsrail’in Gazze’den çekilmesinin ikinci aşamasına paralel biçimde devreye gireceğini aktardı.



AFAD'DAN KORKTULAR

İsrail medyasında Türkiye’nin Gazze’deki rolü geniş yankı buldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’ye doğru yola çıkan AFAD ekiplerinin İsrail’le doğrudan koordinasyon yapılmadan gönderilmesi tepkilere neden oldu. İsrail tarafı, Türkiye’nin Gazze’de herhangi bir şekilde – hatta sadece insani yardım kapsamında bile  yer almasına kesin olarak karşı çıkıyor.

Yorumlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze anlaşmasından aldığı diplomatik güçle sahada “yeni bir gerçeklik” oluşturmak istediği ileri sürüldü.

İsrail medyasında Başbakan Netanyahu, Türkiye’ye alan açmakla suçlandı. ve “Gazze’de Türkiye’nin kilit bir aktör haline gelmesine izin verdiği” yönünde eleştiriler artıyor.

Öte yandan Mısır, Katar ve Türkiye temsilcilerinden oluşan bir heyet, Gazze Şeridi’nde İsrailli rehinelerin cenazelerinin iadesi konusunda Hamas’la birlikte çalışmak üzere bölgeye girmeye hazırlanıyor.

Bu üçlü mekanizmanın, İsrail-Hamas anlaşmasından bağımsız olarak kurulacağı ve sürecin hızla tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Mısır, kurulacak ekiple ilgili olarak İsrail’i bilgilendirdi.

