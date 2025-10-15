Uygulamadaki açığı buldu, iki yıl bedava yemek siparişi verdi

Japonya’nın Nagoya kentinde yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, bir yemek sipariş platformunun iade politikasındaki açıkları kullanarak iki yıl boyunca yüzlerce ücretsiz yemek siparişi verdi. South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, platform bu dolandırıcılık nedeniyle 3.7 milyon yenin (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) üzerinde zarara uğradı.

Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen Higashimoto’nun, platform üzerinden yüksek fiyatlı ürünler sipariş ettiği, sipariş teslim edilmesine rağmen “Elime ulaşmadı” diyerek toplamda 1095 kez iade aldığı belirtildi.

124 TANE SAHTE HESAP KULLANMIŞ

Haberde, Higashimoto’nun tespit edilmemek için 124 sahte hesap kullandığı, bu hesapları sahte isimler ve yanlış adreslerle oluşturduğu bildirildi. Ayrıca, bu hesapları açarken sahte kimliklerle ön ödemeli mobil hatlar satın aldığı ve kısa sürede bu hatları iptal ettiği ifade edildi.

Dolandırıcılık faaliyetlerine son örnek ise 30 Temmuz’da yaşandı. Higashimoto’nun bu tarihte yeni bir hesap açarak dondurma, bento ve tavuk biftek siparişi verdiği, sipariş teslim edilmesine rağmen uygulama içi sohbet bölümünü kullanarak teslim edilmediğini iddia ettiği ve aynı gün içerisinde 16.000 yen (yaklaşık 4.300 TL) iade aldığı aktarıldı.

“BAŞTA SADECE DENEMEK İSTEDİM, DURAMADIM”

Polis ifadesinde Higashimoto’nun, “İlk başta sadece denemek istedim. Ama dolandırıcılığın karşılığını almaya başlayınca duramadım” dediği belirtildi.

SKANDALIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Olayın ortaya çıkmasının ardından, Demae-can adlı yemek sipariş platformu kimlik doğrulama sistemini geliştireceğini ve şüpheli işlemler için uyarı sistemini devreye alacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: SUÇ MU, ZEKİCE Mİ?

Söz konusu dolandırıcılık olayı Japonya’da sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar platformun iade politikasının fazla esnek olduğunu belirtirken, bir başka kullanıcı ise “Bu kadar çok hesap açıp sistemi bu şekilde manipüle etmesi oldukça zeki bir yöntem. Emek vermiş” ifadelerini kullandı.