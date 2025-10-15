Meloni’nin Erdoğan’a verdiği esprili cevap gündeme oturdu: Birini öldürmek istemiyorum

Geçtiğimiz günlerde Mısır’da gerçekleştirilen Gazze zirvesinde dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme sırasında Meloni’ye esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması, İtalyan ve dünya basınında çok konuşulmuştu.

BU ALIŞKANLIKTAN VAZGEÇEMİYOR

Erdoğan’ın tavsiyesinin ardından açıklamalarda bulunan İtalyan lider ise bu alışkanlığından vazgeçemediğini belirterek, sigarayı bıraktığı takdirde muhtemelen "birini öldüreceğini" söyledi.

Meloni'nin sözlerine Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Recep Tayyip Erdoğan kahkahalarla karşılık verdi.

Meloni yakın zamanda yayınladığı kitapta, 13 yıl önce bıraktığı sigarayı tekrar içmeye başladığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Uçaktan inerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğünü söyleyen Meloni, "Beraber geldik, her şey yolunda değil mi?" diye sormuş, Erdoğan ise Meloni'ye "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" diyerek esprili bir cevap vermişti. Meloni'nin "Hayır, hayır" şeklindeki karşılığı salonda gülüşmelere neden olmuştu.