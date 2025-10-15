Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB Komisyonu 'Türkiye' dedi, SAFE için tarih verildi!

AB Komisyonu 'Türkiye' dedi, SAFE için tarih verildi!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
AB Komisyonu &#039;Türkiye&#039; dedi, SAFE için tarih verildi!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa savunmasını güçlendirmeye yönelik SAFE mekanizmasına katılma talebini resmen gündemine aldı. Brüksel, teknik değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kararın 30 Kasım’da açıklanacağını duyurdu.

Brüksel, Türkiye’nin Avrupa savunmasını güçlendirme amaçlı SAFE mekanizmasına katılma talebini incelerken, AB üye devletlerinin kaygılarını dikkate aldığını teyit etti. 

30 KASIM'DA AB'NİN KARARI BELLİ OLACAK

Türkiye, Temmuz ayında SAFE mekanizmasına katılmak için resmi başvurusunu sunmuştu. AB çevrelerinde bazı ülkelerin “maksimalist hedeflere dayalı endişeleri” dile getirmesine rağmen, Komisyon söz konusu başvuruya ilişkin teknik değerlendirmeyi tamamlamadan Konsey’e sunmayı planlıyor. Mevcut takvimle prosedürlerin 30 Kasım’a kadar tamamlanması bekleniyor.

AB Komisyonu Türkiye dedi, SAFE için tarih verildi - 1. Resim

GÜVENCE GARANTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Komisyon sözcüsü, “Hiçbir üçüncü ülkenin AB ya da üye devlet çıkarlarını ihlal edemeyeceğine dair yönetmelik garantileri” bulunduğunu aktardı. Aynı zamanda, değerlendirmenin “sadece Türkiye’ye özgü olmayan, üye devlet endişelerini ciddiye alan genel bir yaklaşım” olduğunu belirtti.

AB Komisyonu 'Türkiye' dedi, SAFE için tarih verildi! - 2. Resim

KARAR SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

SAFE mekanizmasına katılma prosedürü iki aşamalı ilerliyor: önce Komisyon’un tavsiye kararı, ardından Konsey’in onayı gerekiyor. Türkiye özelinde bu süreç 27 üye devletin oybirliğiyle yürütülecek. 

AB Komisyonu 'Türkiye' dedi, SAFE için tarih verildi! - 3. Resim

ATİNA AB RAPORUYLA ÇALKALANIYOR! 

12 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan raporda, Kıbrıs adasının kuzey kısmı doğrudan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak ifade edilmişti.

Raporun 121. sayfasında, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (UNCLOS) imzalamadığı, bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin açık deniz kaynaklarını KKTC ile koordinasyon olmadan kullanamayacağı görüşüne yer verildi.

PASOK Partisi’nin Avrupa Parlamentosu üyesi Yannis Maniatis, Avrupa Komisyonu ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a acil soru önergesi sundu. Maniatis, raporda KKTC ifadesinin kullanılmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve “derhal düzeltilmesini” talep etti.

Ancak Avrupa Komisyonu cephesi, söz konusu belgenin bilimsel nitelikte bir çalışma olduğunu, siyasi bir beyan niteliği taşımadığını paylaştı.

Kaynak: Dış Haberler

YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endonezya'da petrol tankeri alevlere teslim oldu! Çok sayıda can kaybı var - DünyaPetrol tankeri alevlere teslim: Çok sayıda can kaybı varPakistan Kabil’e hava saldırısı düzenledi! - DünyaPakistan Kabil’e hava saldırısı düzenledi!Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Yönetime el koyan Albay, devlet başkanı oldu - DünyaYönetime el koyan Albay, devlet başkanı olduBayraktar AKINCI Suudi semalarında! İki ülke arasında savunma köprüsü kuruluyor - DünyaAKINCI Suudi semalarında!Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'da! Putin'den Esad'ı isteyecek mi? - DünyaEsad'ı tedirgin eden görüşme başladıMilletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti - DünyaMilletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...