Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti'de gündem trafik cezaları düzenlemesi! Detayları Bakan Yerlikaya anlattı

AK Parti'de gündem trafik cezaları düzenlemesi! Detayları Bakan Yerlikaya anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;de gündem trafik cezaları düzenlemesi! Detayları Bakan Yerlikaya anlattı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti'nin kapalı grup toplantısında, trafik cezalarının artırılmasını öngören 'Karayolları Trafik Kanunu' değişikliği görüşüldü. Grup Başkanı Abdullah Güler, her yıl 6.500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek "Caydırıcı cezalar olmadan ihlallerin önüne geçemeyiz" dedi.

AK Parti, trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik cezalarının yükseltilmesini de içeren Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifine ilişkin milletvekillerine yönelik kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanması planlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

GÜNDE 10, YILDA 6.500 CAN KAYBI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kapalı grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden ve yaklaşma mesafesine uymamadan dolayı günde 10 insanımızı kaybediyoruz, yıllık 6 bin 500 civarında insanımızı kaybediyoruz. Caydırıcı etkin cezaları koymamız lazım" dedi.

Bir gazetecinin "Kargo ve ticari araçlara trafikte uygulanan radar cezalarına ilişkin yeni bir düzenleme kanun teklifine bir önerge ile eklenecek mi?" sorusuna Güler, "Hayır" cevabını verdi.

AK Parti'de gündem trafik cezaları düzenlemesi! Detayları Bakan Yerlikaya anlattı - 1. Resim

"KURALLARA UYMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

 

Caydırıcı cezalar olmazsa ihlallerin devam edeceğini vurgulayan Güler, "Yaz boyunca trafik levhalarında çok iyi çalışmalar yapıldı. Hem Karayolları Genel Müdürlüğümüz hem İçişleri Bakanlığımızın Trafik Daire Başkanlığı. Çok iyi düzenlemeler oldu. Bazı eksik kalan yerler tamamlandı. Tabela kirliliği diyeceğimiz şeyler azaltıldı. O zaman bizim kurallara uymaktan başka çaremiz yok" ifadesini kullandı.

Kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildikten sonra trafik cezalarında 1 Ocak'ta yeniden değerleme oranına göre bir güncelleme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Güler, "Yeniden değerleme oranlarından sonra herhangi bir artış olmayacak. Bu cezalar geçerli olacak. Yeniden değerleme oranlarına tabi olmayacak" açıklamasında bulundu.

LGBTİ DÜZENLEMESİ VAR MI?

11. Yargı Paketi'nde LGBTİ bireylere ilişkin bir düzenleme olup olmadığına yönelik soruyu ise Güler, "Bize ulaşan öyle bir taslak yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız akademisyenlerle çalıştaylar yapıyorlar. Bu konulardaki dünya uygulamaları nedir, ülkemizdeki mevcut durum nedir? Bu konularda raporlar, araştırmalar var. Bu değerlendirmeler yapılıyor ama bir taslak haline gelmiş değil, çalışılıyor. Herkes düşüncelerini, fikirlerini ifade ediyor" diye yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geçen haftaki kar kalıcı değilmiş! İşte İstanbul dahil önümüzdeki günlerin hava tahmini - GündemGök gürültülü sağanak ve kar uyarısı bir aradaErdoğan'dan idarecilere sosyal medya uyarısı: Şahsi ikballerine alet edene toleransımız yok - Gündem'Şahsi ikballerine alet edene toleransımız yok'Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Rojin Kabaiş soruşturmasında ek uzman mütalaası talep edildi - GündemRojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişmeProf. Dr. Hasan Sözbilir, Gelenbe Fayı'na karşı uyardı: 7 büyüklüğünde olabilir, İki şehir risk altında - Gündem'7 büyüklüğünde olabilir' diyerek uyardı!Tunceli'de demokrasi isyanı! CHP'li il başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitledi - GündemCHP'li il yönetimi kendilerini binaya kilitlediElazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı pompalı tüfekle vuran saldırgan yakalandı - GündemGazeteciyi pompalı tüfekle vuran saldırgan yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...