Sanatçı Mustafa Keser, katıldığı bir televizyon programında müzik kariyerinden özel hayatına, sahne anılarından yeni konser planlarına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla ekrana gelen "Biz Bize" programına bu hafta usta sanatçı Mustafa Keser konuk oldu. Keser, profesyonel anlamda sahneye çıkışının 1978 yılına dayandığını belirterek, "Profesyonel anlamda büyük şekilde sahneye çıkışım 1978'de Müzeyyen Senar sayesinde oldu. Bergama'ya geldiğinde kendisine çalmaya gittim. Otelde güneşlenirken kemancı bir abimizin de gazıyla bir türkü mırıldanmaya başladım." ifadelerini kullandı.

MÜZEYYEN SENAR'LA UNUTULMAZ AN

O anların kariyerinde dönüm noktası olduğunu vurgulayan Keser, "Hemen kulak kesildi. Yanına çağırdı. 4-5 saat söyledik yanında. 'Neden ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun?' dedi. 'İzmir'de solist olarak rağbet görmüyorum' dedim. 'İstanbul'da gazino programım var seni çağıracağım' dedi, öyle ayrıldık." sözleriyle yaşananları anlattı.

MECLİS AÇILIŞINDA TARİHE GEÇTİ

Mustafa Keser, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olduğunu belirterek, "Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olarak tarihe geçtik. Aramız iyidir Cumhurbaşkanımız ile, sever bizi. O kalabalıkta beni gördü. 'Bir tane oku' dedi. Ben de okudum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VEFASI

Özel hayatına dair de konuşan Keser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşine gösterdiği ilgiyi şu sözlerle aktardı:

"Eşim üç senedir kanser tedavisi görüyor. Kendisi eşimi sordu. İlgilendi sağ olsun. Doktorları seferber etti. Cumhurbaşkanımızın vefası bizi mutlu etti."

YEŞİLÇAM ANILARIYLA DOLU YILLAR

Sanat hayatında Yeşilçam’ın usta isimleriyle çalıştığını belirten Keser, "Fatma Girik, Ayhan Işık, Göksel Arsoy'un arkasında çaldık. Ayhan abi çok cimriydi. İzzet Günay en anlayışlı olanıydı. Gömlek alırdı bize. Gönlümüzü kazanırdı." ifadelerini kullandı.

YENİ KONSER TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Sahne performanslarına yoğun ilgi olduğunu belirten Keser, "Her gittiğim yer doluyor taşıyor. Farklı bir sahnem var. Anadolu'da insanlar beni sahnede izlesin istedim. Halk konseri vermeye başlıyorum. İlk konserimiz 11 Şubat'ta Maslak Boğaziçi Kültür Merkezi'nde. Ramazan'dan sonra Anadolu'ya gideceğim. Diyarbakır, Antalya, Kayseri, Bursa, Konya, Samsun, Balıkesir konserlerim olacak." dedi.

"BÜYÜK PARA PEŞİNDE DEĞİLİM"

Kazanç beklentisine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan usta sanatçı, "Zarar etmeyelim yeter. Büyük para kazanma beklentim yok. Yazın da amfi tiyatro konserleri düşünüyoruz. Bana gösterilen ilgi alakadan mutluyum. Geçmişimizi biliyor insanlar. Üstat ve hoca gözüyle bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

