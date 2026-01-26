Üsküdar’da Altunizade Durağı’na yanaşan bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Söğütlüçeşme yönünde ilerleyen bir metrobüste korku dolu anlar yaşandı. Altunizade Durağı’na yolcu indirmek için yanaşan metrobüsün motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları hızla tahliye etti. Kısa süre sonra motor kısmından alevlerin çıktığı görüldü. Şoför, yangına kendi imkânlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, metrobüste hasar meydana geldi. Arızalanan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası