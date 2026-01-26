İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan vatandaşlar su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Pendik'in bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde suların yeniden verileceği saat araştırılıyor.

Pendik'te su kesintisi son dakika gelişmeleriyle arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Pendik ilçesinin Kaynarca, Yeşilbağlar, Sapanbağlar mahallelerinde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Suların ne zaman geleceği Pendik'ye yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

27 OCAK PENDİK'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İçe suyu hatlarında 400 mm çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle Pendik'in Bahçelievler, Kaynarca, Saban Bağları, Yeni mahallede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'den gelen açıklamaya bakıldığında gün içinde suların kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

