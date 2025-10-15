Bayraktar AKINCI Suudi semalarında! İki ülke arasında savunma köprüsü kuruluyor

2023'te Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Bayraktar AKINCI TİHA ihracat ve iş birliği sözleşmesini takiben, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı General Ziya Cemal Kadıoğlu ile Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri (RSAF) Komutanı H.R.H. Lt Gen. Turki Bin Bandar Bin Abdulaziz Al Saud, RSAF AKINCI operatörlerinin mezuniyet törenine katıldı.

Baykar tarafından yerli ve milii olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.

BAYRAKTAR AKINCI SUUDİ ARABİSTAN SEMALARINDA UÇACAK

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalanmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından yerli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’lar Suudi Arabistan Ordusu’nun envanterine girecek.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİNDE OLACAK

Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.

Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte önümüzdeki süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek.

Mezuniyet töreninde, üzerinde amblem bulunmayan ancak silah sistemleriyle donatılmış iki AKINCI İHA da sergilendi.

Görüntülerde, İHA’lardan birinin UAV-230 aerobalistik füzeleri, TOLUN SDB’leri ve MAM akıllı mühimmatları taşıdığı görüldü.

UAV-230 VE TOLUN SUUDİ ENVANTERİNDE Mİ?

Savunma kaynaklarına göre, UAV-230 ve TOLUN gibi üst düzey mühimmatların Suudi ordusu tarafından kullanılması şaşırtıcı olmayacak.

Her iki mühimmatın da daha önce ihracatının onaylandığı biliniyor.

Ayrıca, bu mühimmatların ihracat duyurularının AKINCI anlaşmasından kısa süre sonra yapılması, Suudi bağlantısını güçlendiren bir diğer işareti olarak kayıtlara geçti.

UAV-230: AKINCI İÇİN AEROBALİSTİK GÜÇ

ROKETSAN tarafından geliştirilen UAV-230, TRG-230 topçu roketinden türetilmiş ilk aerobalistik füze olarak öne çıkıyor.

GNSS/INS güdüm sistemine sahip füze, AKINCI’dan yapılan testlerde 155 kilometre menzile ulaşmayı başardı.

Basit yapısı ve yüksek hızı, UAV-230’u AKINCI için uygun maliyetli bir stand-off silahı haline getiriyor.