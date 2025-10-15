Efsane kulüp Adanaspor'un çöküşü: Elektrik, su yok! Yüksel Yeşilova'dan '10 milyon TL' tazminat çıkışı

GÖKHAN KARATAŞ - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor, 8 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı. Tek gol sevinci yaşayan eksi 44 averaja sahip Akdeniz kulübü, ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor'un (eksi 41 puan) bir sıra üzerinde yer alıyor. Saha sonuçlarının yanı sıra maddi sıkıntılar nedeniyle de sıkıntılı günler geçiren turuncu-beyazlılar, son olarak 'lokantada rehin kaldılar' haberi ile gündem oldu. Görevini bırakan teknik direktör Yüksek Yeşilova, futbolcuların maruz kaldığı skandal olayı ve kendisini yol ayrımına götüren süreci Türkiye Gazetesi'ne anlattı.

"YEMEK PARASINI BEN GÖNDERDİM"

Transfer yasağı sebebiyle genç futbolculardan oluşan Adanaspor kafilesi, 7-0 kaybedilen Fethiyespor maçı için 11 Ekim'de deplasman yolculuğuna çıktı. Kahvaltı için Pozantı'da mola verilen dinlenme tesisinde yaşananları paylaşan Yeşilova, "10 günlük raporum vardı, son karşılaşmaya ben çıkmadım. Zaten maçlara kendi arabamla gidiyorum. Programa sabah 08.00'de kahvaltı yazmıştık. Başkanın (Ergin Göleli) yolculuk için yetkili kıldığı kişi Mehmet Kaan, Pozantı'da kahvaltı ayarlandığını söyledi, karşı çıkmadım. Ancak orada en az 45 dakika beklemişler. Mehmet Kaan bir türlü başkana ulaşamıyor. Bunun üzerine eski bir yöneticimiz olan Kadir Yılmaz, aileleri arıyor. 'Bize 3-5 bin TL lazım, dinlenme tesisinde kaldık' diyor. Aileler de beni aradı. Restoranın müdürüyle konuştum. Kişi başı 400 TL'lik ücreti 200 TL'ye indirdi. IBAN'dan 3 bin 600 TL gönderdim. Yemekten önce yaşanıyor bu olay, orada 45 dakika kaldılar. Aslında bu olayı basına yansıtmak istemiyordum, basın bir şekilde haberi aldı ve bana ulaştılar" dedi.

Fotoğraf: Adanaspor Instagram

"GÖREVE GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Teknik direktörlükten ayrılan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu şartlarda devam etmiyoruz. Lokanta olayından sonra yönetimden bir dönüş oldu. Olayı konuştuk, 2. Başkan Erdin Bey'le konuştuk. Göreve devam etmemi istediler. Önümüzdeki hafta başkanın geleceği söylendi. Gurur incitici şeyler oluyor. İki taraf birbirini kırdı. Hayal gibi başladı. Memleketimizin takımı, çok büyük camia. Ancak çok büyük hayal kırıklığı oldu. 4 aylık dönemde hiçbir şey istemedim. Her şeyi kaynak buldum veya cebimden ödedim. Benden yana geri dönme isteği yok, çünkü çok yıpratıldık ve yalnız bırakıldık" şeklinde konuştu.

"4 AYDIR HİÇ PARA ALMADIM"

Sözleşmesinde yer alan '10 milyon TL tazminat' maddesi tartışma konusu olan teknik adam, "Tazminatım için beklediğim yönünde yorumlar var, kesinlikle yanlış. Bir ay maaşın ödenmezse Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirirsin, 30 günde daha ödemezlerse feshedersin. 4 aydır para almıyorum. Transfer tahtası açılmadığında, kulüp personeli gittiğinde, bir aylık sigortam ödenmediğinde tek taraflı fesih yoluna gidebilirdim. Tesiste su ve elektrik kesildiği zaman da bırakabilirdim. Çok önceden fesih hakkım doğmuştu. Sözleşmeye uymayan ben olsaydım, başka takıma gitseydim 10 milyon TL ödeyecektim. Tazminat maddesi iki taraf içindir. Lig başladı birinci maç geldi ama kulüp lisansımı çıkartmadı, ikinci maç çıkartmadı. Sonunda parasını ödeyip kendi lisansımı çıkardım.Bu durumda da fesheder giderdim. Kulüp daha lisansımı çıkartamıyor. Göreve başladığım andan itibaren hiç para almadım" sözlerini sarf etti.

Fotoğraf: Adanaspor Instagram

"1'ER MİLYON TL VERSİNLER, 10 MİLYON TL'DEN VAZGEÇERİM"

"10 milyon TL'lik tazminatınızı alacak mısınız?" sorusuna Yeşilova, "Bunu konuşanların hepsi 1 milyon TL versin, ben 10 milyondan vazgeçerim. 7 milyon - 10 milyon TL peşin alan hocalar var. Yazık, bu sorunlar nedeniyle Ergin Başkan da borçlanmış oluyor. 'Yanındayız' diyenler, başkanın yanında olmadı. Sözleşmede yazan bir sezonluk maaşı versinler tazminattan vazgeçerim. Yıl sonuna kadar olan param ve teknik ekibimin ücretinden bahsediyorum. Ben ve yardımcılarımın aylık 500 bin TL maaşı var. Biz tazminat kovalamıyoruz. Ben zorla mı yaptırmışım sözleşmeyi? Kusura bakma ama verin bana paramı" cevabını verdi.

"SU YOK, ELEKTRİK YOK"

Adanaspor'daki görev süresi boyunca yaşadığı zorluklardan bahseden Yüksel Yeşilova, "Tesislerde su yok, elektrik yok. Jeneratör var ama 100 litre mazotu kendi cebimden aldım. O kadar hayal kırıklığına uğradım ki! Teknik direktörlüğü bırakmayı düşünüyorum. Artık bunu yapacağımı düşünmüyorum. İdman yapınca duş alamayan teknik direktör mü var?" ifadelerini kullandı.