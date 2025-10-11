Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı! Başkan telefonlara çıkmadı

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Adanaspor yönetimi, 12 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Fethiyespor maçıöncesi son anda deplasman otobüsüayarladı. Ancak kafilenin, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi'nde lokanta ücreti ödenmediği gerekçesiyle rehin kaldığı belirtildi.3 bin 500 TL'lik kriz, teknik direktör Yüksel Yeşilova’nın müdahalesiyle çözüldüğü belirtildi.

DİNLENME TESİSİNDE OLANLAR OLDU

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre; Adanaspor kafilesi, Başkan Ergin Göleli’nin son anda ayarladığı otobüsle sabah saatlerinde yola çıktı. Ancak dinlenme tesisinde verilen molada beklenmedik kriz patlak verdi.

TEKNİK DİREKTÖR KENDİ HESABINDAN ÖDEDİ

Lokantada yemek ücreti olarak 3 bin 500 TLfatura edildi. Başkan Göleli'nin kafile başkanı olarak atadığıMehmet Kaan, sorunu çözemedi. Daha sonra yemek ücretini ödemesi istenen Göleli'ye de telefonla ulaşılamadı. Bunun üzerine futbolcular, tesiste bir süre rehin kaldı.Konu, teknik direktör Yüksel Yeşilova'ya iletildi. Yeşilova, kendi hesabındanlokantaücretini IBAN ile gönderdi ve turuncu-beyazlı takımın yoluna devam etmesini sağladı.

SIFIR PUANLA 17'NCİ SIRADA

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Adanaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taoynadığı 7 maçta puanla tanışamadı. Adana temsilcisi, ligin dibine demir atanYeni Malatyaspor’un hemen üzerinde 17'nci sırada bulunuyor.