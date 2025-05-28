Adanaspor'a haciz! Takım otobüsü Yediemin Otoparkı'na çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2025 15:30 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 15:37 - Güncelleme:

Trendyol 1'inci Lig'de sezonu 30 puanla 19'uncu sırada tamamlayan, yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek olan Adanaspor'a bir kötü haber daha geldi. Kulübün borçlarının ödenmemesi üzerine takım otobüsünün haczedildiği ortaya çıktı.

Adanaspor'un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli'ye sattı. Turuncu-beyazlılarda Göleli’nin göreve gelişinin ardından uzun süredir devam eden mali kriz giderek derinleşti. İlgili Haber Bir dönem Süper Lig'i sallıyorlardı! Doğal gazları kesildi... TAKIM OTOBÜSÜNE HACİZ Futbolcu ve personel maaşlarında bir süredir sıkıntı yaşanırken; son olarak kulübün borçlarını ödeyememesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi. KULÜP SESSİZ Otobüsün dün akşam saatlerinde Yediemin Otoparkı'na çekildiği öğrenildi. Turuncu-beyazlı kulüpten konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. İlgili Haber Galatasaray'ın Osimhen paylaşımı rekor kırdı: Dakikalar içinde 200 bini geçti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş