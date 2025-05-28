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Adanaspor'a haciz! Takım otobüsü Yediemin Otoparkı'na çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1'inci Lig'de sezonu 30 puanla 19'uncu sırada tamamlayan, yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek olan Adanaspor'a bir kötü haber daha geldi. Kulübün borçlarının ödenmemesi üzerine takım otobüsünün haczedildiği ortaya çıktı.

Adanaspor'un 19 yıllık sahibi Bayram Akgül, geçtiğimiz aralık ayında kulübü iş insanı Ergin Göleli'ye sattı. Turuncu-beyazlılarda Göleli’nin göreve gelişinin ardından uzun süredir devam eden mali kriz giderek derinleşti.

TAKIM OTOBÜSÜNE HACİZ

Futbolcu ve personel maaşlarında bir süredir sıkıntı yaşanırken; son olarak kulübün borçlarını ödeyememesi nedeniyle takım otobüsü haczedildi.

Adanaspor'a haciz! Takım otobüsü Yediemin Otoparkı'na çekildi - 1. Resim

KULÜP SESSİZ

Otobüsün dün akşam saatlerinde Yediemin Otoparkı'na çekildiği öğrenildi. Turuncu-beyazlı kulüpten konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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