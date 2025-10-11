Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İbrahim Tatlıses'ten vefa örneği! Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti

İbrahim Tatlıses'ten vefa örneği! Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen 'Neşet Ertaş'a Vefa' programına katılan "İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses; Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti.

Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getiren usta sanatçı, "Neşet ustayla bir kez programa çıkmıştık. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaşmıştık. Onun çok ekmeğini yedik, büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Öldükten sonra kıymeti biliniyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TATLISES'E YOĞUN İLGİ

Tatlıses kabir ziyareti sırasında vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Kırıkkale'den geldiğini belirten Murat Duruyürek isimli vatandaş; "Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etmek için geldim. Burada İbrahim Tatlıses'i görünce çok duygulandım ve mutlu oldum" dedi.

