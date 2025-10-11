İbrahim Erkal’sız geçen 8 yıl… Kızı Dilara Erkal’dan duygulandıran paylaşım geldi

1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle büyük bir çıkış yakalayan ve "Canısı", "Gönlünüze Talibim", "Sırılsıklam", "Erzurumlu İbrahim Hakkı" gibi parçalarla tanınan İbrahim Erkal’ın vefatı sevenlerini ve yakınlarını kahretmişti.

50 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Senaristlik ve oyunculuk da yapan ünlü isim 12 Nisan 2017 gecesi İstanbul’daki evinin otoparkında baygın halde bulunmuştu. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Erkal, yoğun bakımda yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından, 11 Mayıs 2017'de 50 yaşında vefat etmişti.

“İÇERİ DOKTORLARLA BİRLİKTE GİRDİK”

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, katıldığı bir programda eşinin öldüğü günün detaylarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Beni en çok üzen şey onun 2 buçuk saat o otoparkta kimsesiz kalışıydı… Normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağlıyordu. Uyumuşum onunla birlikte, güvenlik aradı. Teyzemle yardımcım yanımda çünkü ben inebilecek bir durumda değilim. Onlar iniyorlar. Zaten yoğun bakımda bir kere gördüm. Bir daha hiç görmedim. İçeri doktorlarla birlikte girdik, ölmüş dedim.”

AİLESİNİN ACISI HALA İLK GÜNKÜ GİBİ…

Sevilen ismin ölümünün üzerinden 8 yıl geçti. İbrahim Erkal’ın ailesi, yaşadıkları kaybın acısını aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü gibi hissediyor. Eşi Filiz Erkal ve çocukları her fırsatta ona duyduğu özlemi dile getirmeye devam ediyor.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal ve kızları Elif Su ile Dilara...

KIZI DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMADI

Son olarak kızı Dilara Erkal, babasını doğum gününde unutmadı. Erkal, sosyal medya hesabında “İyi ki doğdun babacığım” notuyla yaptığı paylaşımla babasına duyduğu özlemi ifade etti. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, şarkıcının hayranları da duygulandı.