Dışişleri duyurdu! Türkiye ve Suriye yarın Ankara'da masaya oturacak

Türkiye ile Suriye arasında düzenlenecek toplantı yarın başkentte yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülke arasındaki toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülke arasında yapılacak güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.