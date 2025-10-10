Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj! "Gazze'de provokasyonlara karşı takipteyiz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ağırladığı Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Gazze'de provokasyonlara karşı takipteyiz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan açıklamalarından satır başları:
"Irak’tan yeniden petrol sevkiyatı başladı. Gazze'de barış planının birinci aşaması tamamlandı. İsrail tarafından provokasyon gelmemesi önemli.
Özellikle İsrail tarafından herhangi bir provokasyonun gelmemesi, soykırımı devam ettirecek bir hususun olmaması gerekiyor."
