Irak ile bağ daha da güçlenecek! THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Irak ile bağ daha da güçlenecek! THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak
Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY), Irak’ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, haftanın yedi günü yapılacak seferlerle Irak ve Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Üstün, Süleymaniye hattının kısa süre içinde yeniden hizmete gireceğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye kentine seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti.

"IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞLARIN DAHA DA GÜÇLENMESİNE KATKI SUNACAĞIZ"

Şirketin, Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını kaydeden Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz."

