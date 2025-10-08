Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ankara’da kritik zirve! Bakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşından önemli açıklamalar

Ankara’da kritik zirve! Bakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşından önemli açıklamalar

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. İki bakan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşme Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı binasında yapıldı.

Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani, iki ülke ilişkilerini, bölgesel gelişmeleri ve ortak güvenlik konularını ele aldı. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Uluslararası toplum ve bölge ülkeleri ödevlerini yerine getirmeli. Suriye'ye Suriye'nin temsilcilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır.

Suriye toplumunun uluslararası toplumdan beklentisi var. 10 Mart mutabakatı uygulanmalı."

GÜNDEMDE SURİYE KRİZİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Öte yandan görüşmede, Suriye’deki insani durum, mültecilerin geri dönüşü, sınır güvenliği ve terörle mücadele gibi başlıklar öne çıktı.

Kaynak: Dış Haberler

Eğitim uçağı binaya çarpmıştı! 2 pilotun öldüğü kazada 'metal perde' detayıBangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - Dünyaİlginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!AP’den şaşırtan karar: 'Vegan burger' artık yasak! - DünyaBitkisel ürünler artık ‘et’ gibi adlandırılamayacak!Trump, Gazze barışı için İsrail’e gidiyor! Hazırlıklar başladı - DünyaTrump, Gazze barışı için İsrail’e gidiyor!13 yaşındaki çocuk ChatGPT yüzünden tutuklandı! - Dünya13 yaşındaki çocuk ChatGPT yüzünden tutuklandı!Türkiye seçim tecrübesini dünyayla paylaşıyor! YSK ve Belarus arasında ortak çalışma başlatıldı - DünyaTürkiye seçim tecrübesini dünyayla paylaşıyor!Kıtlıkla kuşatılan Gazze’de 'göz kapağı' hastası 3 yaşındaki Ramez yardım bekliyor! - Dünya3 yaşındaki Gazzeli Ramez yardım bekliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...