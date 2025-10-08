Ankara’da kritik zirve! Bakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşından önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşme Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı binasında yapıldı.

Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani, iki ülke ilişkilerini, bölgesel gelişmeleri ve ortak güvenlik konularını ele aldı. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Uluslararası toplum ve bölge ülkeleri ödevlerini yerine getirmeli. Suriye'ye Suriye'nin temsilcilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır. Suriye toplumunun uluslararası toplumdan beklentisi var. 10 Mart mutabakatı uygulanmalı."

GÜNDEMDE SURİYE KRİZİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Öte yandan görüşmede, Suriye’deki insani durum, mültecilerin geri dönüşü, sınır güvenliği ve terörle mücadele gibi başlıklar öne çıktı.