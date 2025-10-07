Suriye, terör örgütü SDG/YPG ile ateşkes ilan etti

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Halep’te yaşanan şiddetli gece çatışmalarının ardından, YPG militanlarıyla kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Ebu Sınırra, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Şam’da bir araya geldiğini belirterek “Tüm cephelerde ve kuzeydoğu Suriye’deki askeri konuşlanma noktaları üzerinde kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık. Anlaşma derhal yürürlüğe girecek” ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı, terör örgütü SDG/YPG ile "kapsamlı bir ateşkes" ilan etti.

Suriye devlet televizyonu da Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, Halep’te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından ateşkese varıldığını duyurdu.

NELER OLDU?

Son günlerde Halep’e bağlı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde tırmanan gerilim, taraflar arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalara dönüşmüştü.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, en az bir iç güvenlik gücü mensubu ile bir sivilin SDG’nin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Terör örgütü SDG ise, rejim güçlerini “tanklarla mahallelere girmekle” suçladı ve saldırı iddialarını reddetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede iletişimin kesildiğini ve Suriye ordusunun takviye birliklerle mahalleleri kuşattığını aktardı.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Şam ile SDG arasındaki siyasi gerilim, 10 Mart 2025’te imzalanan entegrasyon mutabakatının uygulanmasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Mutabakat, SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu; ancak örgüt bu sürece uymadı.

Bu anlaşmazlıkların ardından özellikle yaz aylarında Halep ve Haseke çevresinde çatışmaların yeniden alevlendiği görüldü.

5 Ekim’de yapılan seçimler de gerilimi artırdı. SDG’nin kontrolündeki Rakka ve Haseke eyaletlerinde sandık kurulmadı.

Suriye Yüksek Seçim Komitesi, bu bölgelerde “güvenlik ve istikrar eksikliğini” gerekçe gösterdi.

SDG ise seçimlerin “kapsayıcı ve demokratik olmadığını” öne sürdü.

"İsrail’e güvenen YPG, Suriye ordusuna katılmazsa TSK devreye girip ortak operasyonla meseleyi kökten çözecek."

ABD TEMASLARI VE TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmeye, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da katıldı.

Barrack, paylaşımında, “Suriyelilerin barış ve refah için birlikte çalışması gerektiğini” ifade etti. Washington yönetimi ise daha önce, Kürtlerin ayrı bir devlet kurmasını desteklemediğini açıklamıştı.

ANKARA, GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ağustos’ta Şam’da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, SDG’ye yönelik en sert açıklamalarından birini yaptı. Bakan Fidan, “SDG, İsrail’in Suriye’deki maşası olmaktan vazgeçmelidir,” ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da 2 Ekim’de yaptıkları açıklamada, “Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümeti’ne entegrasyonu süreci dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye hükûmeti ile SDG arasında terör örgütü YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu için imzalanan anlaşmada verilen sürede sona yaklaşılıyor.

'10 MART ANLAŞMASI'NA BAĞLIYIZ, YENİ OPERASYON PLANI YOK'

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’te son günlerde artan çatışmaların ardından yaptığı açıklamada, “10 Mart Anlaşması’na bağlı olduklarını ve yeni bir askeri operasyon planlamadıklarını” duyurdu.

Bakanlığın Medya ve İletişim Dairesi tarafından Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, “10 Mart Anlaşması’na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yok" ifadeleri kullanıldı.

PKK/YPG'NİN SALDIRILARINDA 25 SİVİL YARALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ülkenin resmi televizyonu El-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları sonucu 25 sivilin yaralandığını belirtti.

SANA’nın geçtiği haberde, örgütün güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef aldığı, 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, 3’ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Yetkililer, çatışmaların ardından taraflar arasında ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini doğruladı.

HALEP'TE EĞİTİM VE KAMU FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Halep Valiliği, kent genelinde artan güvenlik riski nedeniyle 7 Ekim itibarıyla tüm eğitim kurumları ve kamu dairelerinde faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “güvenlik güçlerinin şehir genelinde istikrarı yeniden tesis etmek için çalışmalarını sürdürdüğü” belirtildi.

PKK/YPG'DEN KESKİN NİŞANCI VE HAVAN SALDIRILARI

SANA’nın haberine göre, 6 Ekim sabahında terör örgütü PKK/YPG, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine keskin nişancılar konuşlandırarak İçişleri Bakanlığına bağlı kontrol noktalarını hedef aldı.

Akşam saatlerine kadar süren havan ve top atışları, bölgedeki iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını vurdu, onlarca ailenin evlerini terk etmesine neden oldu.

Halep’teki çatışmalar, Şam yönetimi ile SDG/PKK-YPG unsurları arasında 10 Mart Anlaşması’nın uygulanması konusundaki anlaşmazlıkların yeniden alevlenmesiyle başlamıştı.

Suriye yönetimi, örgütün kuzeydeki bazı bölgelerde “kontrol alanını genişletme girişimlerine” karşı askeri tedbir aldığını belirtmişti.