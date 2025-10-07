Terör örgütü SDG düğümü, Ankara’da çözülecek! YPG ihanet ederse Suriye’nin yanındayız

YEŞİM ERASLAN - Suriye hükûmeti ile SDG arasında terör örgütü YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu için imzalanan anlaşmada verilen sürede sona yaklaşılıyor. Türkiye, terör örgütünün anlaşmaya uymaması hâlinde Suriye ordusuna terörle mücadelede tam destek verecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yarın Suriyeli mevkidaşını Ankara’da ağırlayacak.

ŞEYBANİ ANKARA’DA

Terör örgütü PKK’nın en büyük uzantısı olan ABD destekli Suriye yapılanması SDG ile Suriye hükûmeti arasında imzalanan anlaşma kapsamında verilen süre 2,5 ay sonra doluyor. Ancak terör örgütü YPG, İsrail’in de desteğiyle silah bırakarak Suriye ordusuna entegre olmaya yanaşmıyor. Yıl sonu dolacak olan süre sonrasında Suriye hükûmetinin terörle mücadele için atacağı adımlar merakla beklenirken Ankara, yarın Suriyeli Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi ağırlayacak. İki bakanın YPG’nin entegrasyon sürecinde gelinen aşamayı, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadeleyi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını, Dürzi meselesi ve hafta sonu yapılan seçimleri masaya yatırması bekleniyor.

SABOTAJA İZİN YOK

Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki hassasiyetini koruyan Ankara, bu ülke için istikrar oluşturucu gücünü kullanmaya devam edecek. Suriye’de fiziksel bütünlüğüne yönelik tehdidi oluşturan, bölünme tehdidini oluşturan unsurların ortadan kalkması gerektiğinin altını çizen Ankara, artık YPG’nin açıkça niyetini ortaya koyup Şam’la yaptığı anlaşmaya uyması gerektiğine vurgu yapıyor. Ankara özellikle Dürzi meselesinin olumlu bir şekilde her iki tarafında kabul edebileceği perspektifle ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atmadan çözülmesi gerektiği görüşünü savunurken, Türkiye’nin liderlik gücünün, diplomatik derinliğinin bu problemleri yönetmeye yeteceğine vurgu yapılıyor.

BARRACK, ABDİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü. Barrack yaptığı paylaşımda, “Ziyaretimizin hedefi; Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verilmesi’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış için ortak bir çaba göstermesine imkan tanıyan girişime ivme kazandırmak” olduğunu kaydetti.

HASSASİYETLER NET

MSB kaynakları SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye Devleti’ne entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesinin, Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerinin net olduğunun altını çizen kaynaklar, SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlara rıza gösterilmeyeceği ve Şam yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüleceğine işaret ediyor. Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, gerektiğinde Türkiye’nin hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteğin verileceğinin altını çiziyor.