Suriye'de şiddetli çatışma! Terör örgütü SDG sivillere saldırdı

Suriye'de, 8 Aralık 2024'te Esad rejimimin düşürülmesinin ardından ülkede toparlanma süreci yaşanırken, terör örgütleriyle artan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG SİVİLLERE SALDIRDI

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

İlgili Haber Esad sonrası ilk seçim! Suriye'de 119 milletvekili belirlendi

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hareketlerimiz, SDG güçlerinin saldırıları, sivillere yönelik hedeflemeleri ve yeni köyleri kontrol etmeye çalışmaları sonrasında gerçekleşiyor. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız ve askeri operasyon niyetimiz yok.' denildi.

HALEP'TE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

SURİYE ORDUSUNDAN 1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Suriye basını, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG ile Suriye ordusu arasında Halep’te şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirerek, çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.