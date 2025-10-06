Bakan Fidan’dan Türk dünyasına birlik vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Azerbaycan’da basına açıklamalarda bulundu. Fidan, dünyada yaşanan büyük jeostratejik değişimlerin Türk dünyasını da etkilediğini belirterek, TDT’nin giderek daha kurumsallaştığını ve koordineli hareket etmesinin, Türk dünyasını krizlere karşı daha dayanıklı hâle getirdiğini söyledi.

Bakan Fidan, “Türk dünyasındaki devletlerin kendi ekonomilerini, altyapılarını, teknolojilerini ve savunma kapasitelerini güçlendirmeleri, her bir devleti daha güçlü yapıyor. Bu güçlü devletler bir araya geldiğinde ise daha güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Devam ettiğimiz yolda ilerlediğimiz sürece, dünyadaki krizlere karşı daha dayanıklı bir Türk dünyasıyla karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye’nin dış politikasının temel amacının bölgesel istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan, “İstikrarın sağlanması için savaş ve çatışmaları mümkün olduğunca sakinleştirmek, ekonomik işbirliğini eşit şekilde geliştirmek ve bölgesel yapıları kurumsallaştırmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politika perspektifi de Türkiye’nin bu yöndeki çabalarını yansıtıyor. Türkiye’nin bölgesel gücünü, itibarını ve liderliğini bölgeye istikrar getirmek için kullanıyoruz” dedi.

Bakan ayrıca, Türkiye’nin önceki dönemlerdeki rekabet ve hakimiyet odaklı yaklaşımlardan uzaklaşıp, işbirliği ve istikrarı önceliklendiren bir dış politika izlediğini belirtti.