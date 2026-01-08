Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının esrar kullandığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen isimler devam eden süreçte serbest bırakılmıştı.

Söz konusu isimlere ait test sonuçları bu hafta açıklanırken, şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu ise henüz tamamlanmamıştı. Adli Tıp Kurumu, Tilki'nin test sonucunu da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Aleyna Tilkinin uyuşturucu test sonucu belli oldu

ALEYNA TİLKİ'NİN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Tilki'nin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Genç şarkıcının esrar kullandığı tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası