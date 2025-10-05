Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze planını görüştü

Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze planını görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze planını görüştü
Hakan Fidan, Katar, Gazze, Telefon Görüşmesi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda konuştu.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldıİzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan Gazze planı açıklaması: “İsrail için harika, dünya için olumlu” - Dünya“İsrail için harika, dünya için olumlu”Everest Dağı'nda kar fırtınası! 1000 kişi mahsur kaldı - DünyaBin kişi mahsur kaldı!Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti - DünyaAraçlar denize sürüklendi, evleri su bastı!Milyonlarca vicdan sahibi insan Gazze için sokakta! Dünyanın dört bir yanında ortak mesaj - DünyaMilyonlarca insan Gazze için sokakta!Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hedef tam normalleşme - DünyaErmenistan'dan Türkiye açıklaması: Hedef tam normalleşmeSuriye'de Esad sonrası ilk seçim! Şara'dan "tarihi an" vurgusu - DünyaSuriye'de Esad sonrası ilk seçim!
Sonraki Haber Yükleniyor...