ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'te katıldığı canlı yayında uyuşturucu kartellerine karşı yeni bir askeri sürecin başlatılacağını duyurdu. Pasifik ve Karayip Denizi'nde yürütülen deniz operasyonlarının ardından kara saldırılarına geçileceğini açıklayan Trump, Meksika ve Venezuela'yı hedef alan sert mesajlarıyla bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında Sean Hannity’nin sorularını cevapladı. Trump, Pasifik ve Karayip Denizi’nde yürütülen deniz operasyonlarının ardından uyuşturucu kartellerine yönelik kara saldırılarının başlayacağını açıkladı.

"KARTELLER MEKSİKA’YI KONTROL EDİYOR"

Trump, Meksika’daki durumu sert sözlerle hedef aldı. Kartellerin ülkeyi fiilen yönettiğini söyleyen Trump, uyuşturucu nedeniyle ABD’de her yıl yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi. Meksika’daki tabloyu “çok üzücü” olarak niteledi.

Trump duyurdu! ABD ordusu bir ülkeyi daha karadan vuracak

VENEZUELA OPERASYONU ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Trump’ın açıklamaları, Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun yakalanmasının ardından geldi. ABD’nin aylar süren askeri ve ekonomik baskısının ardından gerçekleşen bu operasyonun detaylarını da paylaştı.

Bir askeri üsse helikopterle iniş yapıldığını, çelik kapıların kırıldığını ve dakikalar içinde Maduro'nun dışarı çıkarıldığını anlattı.

ABD GEMİLERİ VE RUS VARLIĞI GÜNDEME GELDİ

Fox News sunucusu Hannity’nin, Rus bayraklı tanker ve askeri unsurlar hakkında yönelttiği soruya da cevap veren Trump, ABD güçleri bölgeye ulaştığında Rusya’ya ait bir denizaltı ve bir destroyerin hızla bölgeden ayrıldığını söyledi.

MEKSİKA’YA ASKERİ BASKI ARTTI

Trump, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum’a, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için ABD askerlerinin gönderilmesi konusunda baskı yaptığını da dile getirdi. Bu teklifin daha önce reddedildiğini ifade eden Trump, buna rağmen kartellere yönelik saldırıların başlayacağını hatırlattı.

Karakas’taki geçici Chavez hükümeti, ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamlelerini bölgesel istikrar için tehdit olduğunu açıklarken, Meksika tarafı ise Amerika kıtasının hiçbir güce ait olmadığını savundu.

PETROL MESAJI: KAZANÇ BÜYÜYECEK

Trump, Venezuela’dan elde edilen petrol gelirine de değindi. Bir günde 4 milyar dolarlık petrol alındığını, bu rakamın artacağını söyledi. Büyük petrol şirketlerinin ülkeye geleceğini, Venezuela’nın ve ABD’nin bu süreçten pay alacağını dile getirdi.

Trump duyurdu! ABD ordusu bir ülkeyi daha karadan vuracak

TRUMP’TAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ TEPKİSİ: NORVEÇ İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ

Diğer yandan Trump, ödül süreciyle ilgili değerlendirmesinde Norveç’in bu tabloyla anıldığını ve bunun ülke adına büyük bir utanç olduğunu söyledi: "Bence bu Norveç için büyük bir utanç oldu. Norveç'in bununla ne ilgisi olduğunu bilmiyorum ama komite orada bulunuyor. Birçok Norveçli var.

Ve bu Norveç ülkesi için çok büyük bir utanç oldu. Bununla bir ilgileri olup olmadığını bilmiyorum ama bence var. Onlar bununla bir ilgileri olmadığını söylüyorlar."

Trump duyurdu! ABD ordusu bir ülkeyi daha karadan vuracak

TRUMP’TAN İRAN’A SERT ASKERİ UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara yönelik müdahalenin artması halinde İran’a çok sert karşılık verileceğini söyledi. Trump, şiddetin tırmanması durumunda Tahran’ın ağır sonuçlarla karşılaşacağını dile getirdi.

Öte yandan Trump, New York Times’a verdiği röportajda küresel güç mücadelesine dair çarpıcı bir çıkış yaptı. Trump, yapay zekayı geleceğin belirleyici unsuru olarak tanımladı ve şunları söyledi:

“Yapay zeka savaşını kazanan kişi gerçekten dünyanın lideri olacak.”

TRUMP: PUTİN’LE ANLAŞTIM, ZELENSKiY YAPMADI

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürütülen temaslara da değindi. Süreçte yaşananlara ilişkin ifadeleri dikkat çekti:

“Putin’le anlaşmayı tamamladığım durumlar oldu ama Zelensky anlaşmayı yapmadı, bu beni şok etti.”

Trump duyurdu! ABD ordusu bir ülkeyi daha karadan vuracak

TRUMP: SONRA ROLLER DEĞİŞTİ

Trump, zamanla dengelerin tersine döndüğünü de anlattı. İki tarafın tutumuna ilişkin şu sözleri kullandı:

“Sonra tersi durumlar da oldu. Bence şimdi ikisi de anlaşma yapmak istiyor ama bunu zamanla göreceğiz.”

İRAN GENELİNDE PROTESTOLAR BÜYÜYOR

İran’da ekonomik şikayetlerle başlayan gösteriler kısa sürede rejim karşıtı protestolara dönüştü. Tahran’dan Tebriz’e, Şiraz’dan Abadan’a kadar birçok kentte dükkanlar kapandı, grevler yayıldı. Gösteriler 31 ilin tamamına ulaştı.

ELEKTRİK VE İNTERNET KESİLDİ

Protestoların yoğunlaştığı saatlerde bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Ardından ülke genelinde internet erişimi büyük ölçüde kesildi. Bağlantı izleme kuruluşları, İran’ın yaklaşık yüzde 70’inde ciddi erişim sorunları yaşandığını aktardı.

CAN KAYBI VE GÖZALTILAR ARTTI

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre olaylarda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 34’ünün protestocu, 8’inin güvenlik görevlisi olduğu bilgisi paylaşıldı. Ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. Bazı şehirlerde kamu binaları ve polis araçları ateşe verildi.

