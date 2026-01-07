Düzceli manav Seyfi Oral, özellikle hamilelik döneminde aşeren kadınlar için Singapur'dan mevsim dışı meyveler satıyor. Tanesi 250 liraya erik, 5 tanesi bin liraya satılan kiraza ise talep oldukça yoğun.

Düzce’de manavlık yapan Seyfi Oral, özellikle hamilelerin aşerilerini karşılamak için mevsim dışında kalan meyveleri Singapur’dan getiriyor.

Kış ortasında tezgahları renklendiren erik ve kiraz, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ürünlerin etiketlerinin yükselmesinde ise gümrük ve lojistik maliyetleri etkili oluyor.

Seyfi Oral, fiyat tarifesini şöyle anlattı:

"Gümrükten kendimiz alıyoruz. Bu aylarda aşeren müşterilerimiz oluyor, onlar için getiriyoruz. Fiyatı biraz yüksek. Kirazı 5'li paketler halinde bin liradan satıyoruz. Tanesine göre fiyat değişebiliyor, tanesi 200 ila 300 lira arasında. Erik ise 3 tanesi 750 lira. Tanesi yaklaşık 250 liraya geliyor" dedi.

"TEZGAHTA ÜRÜN KALMIYOR"

Fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin yoğun olduğunu dile getiren Oral, "Bu ürünler pahalı ama talep var. Hatta fazlasıyla talep oluyor. Neredeyse hiç ürün kalmıyor" diye konuştu.

Düzce'de 12 ay boyunca bulunmayan meyveleri müşterilere sunmayı hedeflediklerini belirten Oral, "Müşterilerimiz her sezon Düzce'de bulamadığı her çeşit meyveyi bizde bulabilirler. Kışın erik, yazın da farklı meyveler getiriyoruz. Zahmetli oluyor ama her şeyi bulunduruyoruz" ifadelerini kullandı.

KARPUZUN TANESİ 800 LİRA

İthal ürünlerin yanı sıra Antalya'dan getirilen karpuzun da ilgi gördüğünü aktaran Oral, "Karpuzun tadı yaz aylarına göre daha lezzetli diyebiliriz. Şu anda kilosu 150 lira, bazen 100 liraya düşüyor. En fazla 150 liradan satıyoruz. Tanesi 700-800 liraya geliyor, bazıları 1000 lirayı buluyor. Yazın ise kilosu 10-15 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

