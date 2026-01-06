Kartepe Kayak Merkezi’nde yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler sonrası süreç tamamlandı. Kartepe Belediyesi, verilen süre ve yapılan tüm uyarılara rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle The Green Park Kartepe Resort Otel’in iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

Gözde kayak merkezleri arasında yer alan Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

Kartepe Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

VERİLEN SÜREYE RAĞMEN EKSİKLERİNİ GİDERMEDİLER

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

