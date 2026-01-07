Anadolu Ajansı
Mame Thiam yeni takımına imzayı attı
Süper Lig ekibi Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli yıldızın transferini açıkladı: Artık bizde forma giyecek
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Thiam ile anlaşmaya varıldığı, forvet oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer edilen futbolcuya Çorum FK formasıyla başarı dilekleri iletildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR