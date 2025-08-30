ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan Suriye çıkışı! "Üç harflilerden uzak duruyorum"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barrack, terör örgütlerine dolaylı göndermede bulunarak 'Üç harflilerden uzak durmaya çalışıyorum' dedi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde konuşan Barrack, içerik üreticisi Mario Nawfal’a verdiği röportajda Suriye’de birlik dışında başka bir senaryonun kaos anlamına geleceğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Şara’ya güveniyoruz. Dürziler, Kürtler, Aleviler kendi ülkelerini istiyor ama birlik dışında bir plan yok. B planı kaostur. Başkan Şara’yı hesap verebilirlikle ve kapsayıcılıkla desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ HARFLİLER ŞU AN BENDEN NEFRET EDİYOR"

Barrack, Suriye'deki terör örgütleri ile ilgili değerlendirmesinde, isim vermeden net mesajlar verdi:

"Suriye’de PKK, YPG var; her türlü üç harfli kısaltma... Her üç harfli kısaltma şu an benden nefret ediyor. Üç harflilerden uzak durmaya çalışıyorum."

"TÜRKİYE HARİKA BİR MÜTTEFİK"

Barrack, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında da olumlu mesajlar verdi:

"Türkiye harika bir müttefik oldu. Türkiye yanlış anlaşılıyor ama her koşulda kararlı bir dostumuz oldu. Ayrıca ABD’den sonra NATO’ya en büyük katkıyı sağlayan ülke."

"İSRAİL İSTEDİĞİ YERE GİDER"

Barrack, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yönelik soruya ise dikkat çeken bir cevap verdi. İsrail'in Ortadoğu sınırlarına bakmadığını vurgulayarak şu ifadeyi kullandı: