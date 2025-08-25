Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye lideri Şara, Tom Barrack ve ABD heyetini Şam'da kabul etti

Suriye lideri Şara, Tom Barrack ve ABD heyetini Şam'da kabul etti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, başkent Şam'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki üst düzey heyeti kabul ettiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şara, ABD'li heyeti Şam'da kabul etti.

SURİYE VE BÖLGESEL KONULAR MASADA 

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.

