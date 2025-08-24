Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Esad'ın işkencelerine karşı operasyon sözü! "Zaman aşımına uğramayan bir haktır"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Esad'ın işkencelerine karşı operasyon sözü! "Zaman aşımına uğramayan bir haktır"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doğu Guta’da 2013 yılında Esad rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırının hayatta kalanlarıyla bir araya geldi. Şara, katliamın faillerinden hesap sorulacağın açıkladı. Şara, “Faillerin hesap vermesi ve adaletin sağlanması, zaman aşımına uğramayan bir haktır” ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doğu Guta’da 2013 yılında Esad rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırının hayatta kalanlarıyla bir araya geldi ve katliamın faillerinin hesap vereceğini açıkladı.

"ADALETİN SAĞLANMASI ZAMAN AŞIMININA UĞRAMAYAN HAKTIR"

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Şara, “Bu suçlar, Suriyelilerin çektiği acının ve özgürlük ile onur elde etme kararlılığının tanığı olarak kalacaktır” dedi. Şara, “Faillerin hesap vermesi ve adaletin sağlanması, zaman aşımına uğramayan bir haktır” ifadelerini kullandı.

Katliamın yıl dönümü nedeniyle Suriye’nin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlendi; eylemciler kurbanların fotoğraflarını taşıyarak hesap sorulmasını talep etti.

Şam banliyösü Guta’da gerçekleştirilen saldırıda, rejimin en ölümcül kimyasal saldırılarından biri olarak 1.400’den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Suriye İnsan Hakları Ağı’na göre, Esad rejimi 2011’de başlayan karşıt protestoların ardından muhalif bölgelerde 217 kimyasal saldırı gerçekleştirdi.

2024 sonunda Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan Suriye geçiş yönetimi, yaklaşık 25 yıllık otoriter yönetimin ardından ülke genelinde istikrarı yeniden tesis etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

