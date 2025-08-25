Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM'de konuşma yapacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada, Şara'nın New York’taki Genel Kurul toplantısına katılarak bir konuşma gerçekleştireceğini bildirdi. Yetkili, gazetecilere yetkili olmadığı için adının açıklanmaması koşuluyla konuştu.

1967'DEN BU YANA İLK OLACAK

Suriye yetkilisi, Şara'nın 1967’den bu yana Genel Kurul’da konuşma yapacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

Şara'nın liderliğindeki grup, geçen yıl Aralık ayında devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı iktidardan uzaklaştırmıştı.

Bu yıl Mayıs ayında Şaraa, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş, Trump görüşmenin ardından ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldıracağını açıklamıştı.