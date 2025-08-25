Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM'de konuşma yapacak

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM'de konuşma yapacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM&#039;de konuşma yapacak
Suriye, BM, Birleşmiş Milletler, Genel Kurul, Konuşma, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriyeli kaynaklar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 1967’den bu yana Genel Kurul’da konuşma yapacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Şara, önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada, Şara'nın New York’taki Genel Kurul toplantısına katılarak bir konuşma gerçekleştireceğini bildirdi. Yetkili, gazetecilere yetkili olmadığı için adının açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM'de konuşma yapacak - 1. Resim

1967'DEN BU YANA İLK OLACAK

Suriye yetkilisi, Şara'nın 1967’den bu yana Genel Kurul’da konuşma yapacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

Şara'nın liderliğindeki grup, geçen yıl Aralık ayında devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı iktidardan uzaklaştırmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara New York yolunda! 58 yıl sonra ilk gerçekleşecek, BM'de konuşma yapacak - 2. Resim

Bu yıl Mayıs ayında Şaraa, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmiş, Trump görüşmenin ardından ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldıracağını açıklamıştı.

Kaynak: Dış Haberler

Trakya Üniversitesi ne zaman açılacak? TÜ 2025 akademik takvimiTrump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor! - DünyaABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!Çin’in hesapları altüst oldu! %70’i elinden gidiyor - DünyaÇin’in hesapları altüst oldu!'Dünyanın en büyük projesi' dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı - Dünya'Dünyanın en büyük projesi' dediler!Türkiye ilham verdi: Ukrayna, MAM-L'den esinlenen güdümlü hava bombasını 3D yazıcıyla üretti - DünyaTürkiye ilham verdi!ABD ve Rus savaş uçakları arasında sürpriz gerilim! Casus uçağı ve F-16'lar karşı karşıya - DünyaGökyüzünde tehlikeli karşılaşma!Tel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde? "Ağır bedel ödeyecekler" - DünyaTel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde?
Sonraki Haber Yükleniyor...