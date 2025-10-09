Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te 'Gazze' toplantısında! "Türkiye sahada ateşkesi takip edecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'de oluşturulması düşünülen görev gücüyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Batı ve Müslüman ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkesin ardından, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantıda bir araya geldi. Toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Elysee Sarayı’nda düzenlendi. Toplantıya, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katıldı.

BAKAN FİDAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konulu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, "Hep beraber dünkü anlaşmanın neticelerini ve nasıl uygulanacağını, özellikle Gazze'nin tekrar ayağı kaldırılması için Avrupa'nın neler yapabileceği konusunun üzerinde çok ayrıntılı duruldu. İyi olan, herkesin iki devletli çözümünün problemin çözümünde ana rol olduğunu kabul etmesi." ifadelerini kullandı.

"İLK AŞAMADA 4 HEDEFİN GERÇEKLEŞMESİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Birinci aşamada 4 hedefin gerçekleşmesini takip edeceğiz. Görev gücüyle alakalı bir madde var, özellikle ABD, Mısır, Türkiye ve Katar'dan ekibin yer alacağı ve taraflarla konuları görüşeceği. Bu arabulucu ekip anlaşmanın uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacak. Anlaşma hayata geçtikçe ortaya sorunlar çıkacak ve bu ekip zamanı geldikçe devreye girecek." diye konuştu.

Fidan, "İş birliği anlayışı yeni bir ruh oluşturacak. Daha başka bölgesel sorunların çözülmesinde de Türkiye'nin ortaya koyduğu bu yeni ruhun büyük rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

