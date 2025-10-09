Gazze için yardım seferberliği: 170 bin ton gıda ve ilaç hazır!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze’ye acil insani yardım ulaştırmak için 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer temel malzemelerin hazır beklediğini açıkladı.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fletcher, bölgede sağlanması beklenen ateşkesin önemine dikkat çekti. Fletcher, “Yaklaşık 799 gün beklemek zorunda kaldık ve bunu şimdi iyi değerlendirelim. Başkan Trump’ın barış planı, hayat kurtarıcı çalışmaların ve on binlerce insanın yaşamasının temeli olmalı” dedi.

Fletcher, BM olarak insani yardım operasyonlarında detaylı ve test edilmiş planlara sahip olduklarını belirterek, ateşkesin ilk 60 gününde her gün yüzlerce kamyonla Gazze’deki 2,1 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kıtlığın yaygın olduğu bölgelerde geri döndürülmesi ve diğer alanlarda önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze’de harap olmuş sağlık sistemi ile su ve sanitasyon altyapısının yeniden canlandırılacağını, barınma ihtiyacı olan ailelere binlerce çadır dağıtılacağını ve okul çağındaki 700 bin çocuk için geçici eğitim alanlarının açılacağını da aktaran Fletcher, operasyonlar için yeterli finansman sağlanmasının kritik olduğunu belirtti.

Fletcher, 2025 acil yardım kampanyası için gereken 4 milyar doların yalnızca yüzde 28’ine sahip olduklarını ifade ederek, uluslararası bağışçılara Gazze’de hayat kurtarmak için destek çağrısında bulundu.