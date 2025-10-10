Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in kötü sicilini biliyoruz" dedi ve ekledi: "Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur"

Gazze’de dün Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla çatışmalara son verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de yaptığı konuşmada sürece ilişkin önemli mesajlar verdi. Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, anlaşmanın kalıcı barışa dönüşmesi için Türkiye’nin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı. İsrail’in geçmişte verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "İsrail’in kötü sicilini biliyoruz. Süreç yeniden soykırıma dönerse bunun bedeli çok ağır olur" sözleriyle uyarıda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Buraya eli boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz. Eserlerimizi Rizeli hemşerilerimize vermenin gururunu yaşıyoruz.

Rize'de yaşanan afet sonrası seferber olduk.

Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez.

GAZZE'DE ATEŞKES

Yurt dışında da yoğun bir diplomatik atak içindeyiz. Dünya liderlerinin katıldığı önemli zirvelerde ülkemizi teslim ediyoruz. Medeni denilen ülkelerin sessiz kaldığı trajedileri gündeme taşıyoruz.

Gittiğimiz her yerde ezilenlerin sesi olduk. Çünkü biz bu toprakların evlatlarıyız. Devlet olarak sizden aldığımız güçle zalimlerin karşısında eğilmeden duruyoruz.

"GAZZE'DE 2 YIL SONRA YÜZLER GÜLDÜ"

Dün Mısır'dan hepimizi sevindiren haber aldık. Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı, 2 yıl sonra yüzler güldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapanması bizi çok farklı duygulara götürdü. Gazze'nin yeniden nefes alacak olması sebebiyle çok mutluyuz.

Sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriydik. Tüm kurumlarımızı seferber ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra Rizeli vatandaşlarla sohbet etti

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Anlaşmanın uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusunda kötü sicilini biliyoruz. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeli noktasında gerekli tedbirlerin alınması için çaba gösteriyoruz.

Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır.

Barışa fırsat tanınmalı, sabotajlardan uzak durulmalıdır.

CHP LİDERİ ÖZEL'E: YOLUNU VE YOLDAŞLARINI DEĞİŞTİRMELİ

Ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz.

Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü dolaştı kendisini vurdu. Dünkü anlaşma hakikatı gösterdi. Herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, kabul etti. Şimdi ben buradan soruyorum: Hadi bizi bir tarafa bıraktın, CHP Başkanı'nın hükümete özrü yok mu. Gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu.

Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle vahim hatalar yapıyor. Açık söylüyorum: Rakibimiz de olsa böyle bir duruma düşmesini istemeyiz.

Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar daha çok mahcup olur. Özel'e her kulağına fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum.