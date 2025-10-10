Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'deki görev gücünde biz de olacağız" dedi! MSB'den "Hazırız" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze'deki görev gücünde yer alacağız" sözlerinin ardından MSB'den açıklama geldi. Açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi.
İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.
Bu gelişme büyük yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Erdoğan, "Sahada ateşkese uyulup uyulmadığını denetleyeceğiz. Görev gücünde biz de olacağız" demişti.
