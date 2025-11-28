Son düdük çaldı, yeşil saha savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Bolivya'da Blooming ile Real Oruro takımları arasında oynanan kupa çeyrek finalini rövanşının ardından saha savaş alanına döndü. Hakem Renan Castillo, 17 isme kırmızı kart gösterirken; polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Bolivya Futbol Federasyonu, kavgayla ilgili soruşturma başlattı
- Blooming, iki ayaklı eleme sisteminde 4-3'lük skorla yarı finale yükseldi.
- Maç sonrası Blooming'in kutlaması sırasında oyuncular ve teknikl ekibin karıştığı büyük bir kavga çıktı.
- Polis, biber gazı kullanarak kavgayı dağıtmak zorunda kaldı.
- Toplam 17 kişi kırmızı kart gördü.
- Bolivya Futbol Federasyonu disiplin kurulu, hakem raporu ve görüntülere dayanarak olaylara karışanlara ağır cezalar uygulamaya hazır.
Bolivya Kupası çeyrek finalinde Blooming ile Real Oruro arasında oynanan mücadele 2-2 sonuçlandı. İki ayaklı eleme sisteminde ilk maçtan avantajı bulunan Blooming, toplamda 4-3'lük skorla adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Hakem Renan Castillo'nun, 90 dakikayı bitiren düdüğünün ardından futbolcular ve teknik heyet arasında kavga çıktı.
POLİS MÜDAHALESİ
Blooming'in kutlama yapmasıyla adeta çılgına dönen Oruro'da futbolcular ve teknik heyet, sinirlerine hakim olamadı. Çıkan kavgada saha bir anda savaş alanına dönerken, polis ekipleri duruma biber gazlarıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olaylarda toplam 17 isme kırmızı kart çıktığı belirtildi.
AĞIR CEZALAR YOLDA
Hakemin ek raporunun beklenirken, Bolivya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun hakem raporları ve kaydedilen görüntülere dayanarak ek yaptırımlar uygulayabileceği belirtildi. Olaylara karışanların ağır cezalar alması bekleniyor.