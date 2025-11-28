Bolivya'da Blooming ile Real Oruro takımları arasında oynanan kupa çeyrek finalini rövanşının ardından saha savaş alanına döndü. Hakem Renan Castillo, 17 isme kırmızı kart gösterirken; polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Bolivya Futbol Federasyonu, kavgayla ilgili soruşturma başlattı

Bolivya Kupası çeyrek finalinde Blooming ile Real Oruro arasında oynanan mücadele 2-2 sonuçlandı. İki ayaklı eleme sisteminde ilk maçtan avantajı bulunan Blooming, toplamda 4-3'lük skorla adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Hakem Renan Castillo'nun, 90 dakikayı bitiren düdüğünün ardından futbolcular ve teknik heyet arasında kavga çıktı.

Bolivya Kupası çeyrek final maçı sonunda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı

POLİS MÜDAHALESİ

Blooming'in kutlama yapmasıyla adeta çılgına dönen Oruro'da futbolcular ve teknik heyet, sinirlerine hakim olamadı. Çıkan kavgada saha bir anda savaş alanına dönerken, polis ekipleri duruma biber gazlarıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Olaylarda toplam 17 isme kırmızı kart çıktığı belirtildi.

Polis biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı

AĞIR CEZALAR YOLDA

Hakemin ek raporunun beklenirken, Bolivya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun hakem raporları ve kaydedilen görüntülere dayanarak ek yaptırımlar uygulayabileceği belirtildi. Olaylara karışanların ağır cezalar alması bekleniyor.

