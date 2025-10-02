MSB kaynaklarında Gazze açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık, İsrail, Suriye, terörle mücadele ve öne çıkan diğer başlıklarla ilgili önemli mesajlar verdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, 'tek millet, iki devlet ve tek yürek' anlayışıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu,

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğimizi,

Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyor, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, tüm devlet büyüklerimiz ve komutanlarımız ile şehit Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiği ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

NATO KOSOVA GÜCÜ

Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT ve Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında,

25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden İhtiyat Taburumuz 1 Ekim'de, 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır.

Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini ise yarın (3 Ekim) düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır.

2'nci kez icra edeceğimiz söz konusu görev, daha önce de olduğu gibi, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak ve uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilecektir.

Diğer yandan, Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askerî eğitim ve iş birliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal'in talebi üzerine, bir deniz karakol uçağımız; 1 Ekim'den itibaren Senegal'in sorumluluğundaki arama-kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Dakar/Senegal'e intikal etmiştir.

"FİLİSTİN'DE 800 YIL"

Öte yandan, Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk ders verilecek, Filistin'in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır.

SURİYE'DE TÜNEL UZUNLUPU 642 KİLOMETREYE ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş,

"Suriye Harekât Alanları"nda Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ: 188 TERÖRİST YAKALANDI

Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise;

5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur.

Hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır.

Yine, bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram (117.853 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da

artmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- 5,56 mm Piyade Tüfeği ile,

- Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından ise yarın (3 Ekim), T-70 Genel Maksat Helikopterinin envantere alınması planlanmaktadır.

SURİYE'DE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmî açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

TRABZON AÇIKLARINDA TESPİT EDİLEN İDA

Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü bir İnsansız Deniz Aracı ile ilgili sorular üzerine de şunları kaydetti:

"Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (Karakol Uçağı, Helikopter, İHA, Tuzla Sınıfı KarakolGemileri ve Mayın Avlama Gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir.

Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir.

Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

NAVTEX VE NORVEÇ BAYRAKLI GEMİNİN FAALİYETLERİ

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY'nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: