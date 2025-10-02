Dünya onları konuşuyor! Saldırıya uğrayan Sumud Filosu milyonların gündeminde

İsrail’in 2 yıldan aşan Gazze soykırımı insanlık vicdanını harekete geçirdi. Devletlerin askeri müdahale konusunda adım atmaması “Küresel Sumud Filosu” olarak tarihe geçen bir gönüllü yardım çalışmasını ortaya çıkardı.

Şimdiyse sadece insani yardım taşıyan Sumud Filosu tekne ve gemilerine yapılan baskınlarla mücadele ediyor.

Milyonlarca insanın gündemine giren filodaki aktivistler artık sokak protestolarının ötesine geçmek isteyerek Gazze’ye doğru hareket etti.

Türünün en büyük sivil deniz konvoyu olma özelliğini taşıyan filoda, doktorlar, sanatçılar, milletvekilleri, gazeteciler ve ünlü isimler yer aldı.

Türkiye’den 56, İspanya’dan 49, İtalya’dan 48, Fransa’dan 33, Tunus’tan 28, Malezya’dan 27, Yunanistan’dan 26, ABD’den 22, Almanya ve İsviçre’den 19’ar, Cezayir’den 17, İrlanda’dan 16, Birleşik Krallık’tan 15, Brezilya’dan 14, İsveç ve Hollanda’dan ise 10’ar katılım olmak üzere toplamda 46 ülke 497 aktivist filoda bulunuyor.

Üstte filodaki Türk aktivistlerden Ersin Çelik, Bekir Develi, Erdem Özveren.

Altta: Adèle Haenel, Nkosi Zwelivelile Mandela, Rima Hassan

MİLYONLARCA İNSAN ONLARI TAKİP EDİYOR

Filonun yönlendirme komitesi üyeleri Thiago Ávila, Yasemin Acar, Kleoniki Alexopoulou, Melanie Schweizer, Karen Moynihan, Maria Elena Delia, Saif Abukeshek, Muhammad Nadir al-Nuri, Marouan Ben Guettaia, Wael Nawar, Hayfa Mansouri ve Torkia Chaibi'den oluşuyor. Hareketin sözcüleri arasında Thiago Ávila, Saif Abukeshek ve Jeweher Chenna da milyonlarca kişiye ulaşan isimler olarak sosyal medyada dikkat çekiyor.

Ünlü isimlerden Rima Hassan, Thiago Ávila, Greta Thunberg, Robert Martin, Tony La Piccirella, Emma Fourreau, Adèle Haenel ve Nkosi Zwelivelile Mandela dünya çapında ses getiren isimlerin başında geliyor.

Adèle Haenel, César ödüllü Fransız sinema oyuncusu; sektördeki tacizlere karşı çıkışlarıyla ünlüdür.

Nkosi Zwelivelile Mandela, Güney Afrika milletvekili; Nelson Mandela’nın torunu olarak bilinir ve sosyal adalet, insan hakları ile Filistin dayanışması konularındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Rima Hassan, Filistin kökenli Fransız siyasetçi ve insan hakları savunucusu; göçmen hakları konusundaki mücadelesi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adaylığıyla tanındı.

Sumud Filosunda 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı (Saat 8:17'deki son durum)

Thiago Ávila, Brezilyalı iktisatçı ve aktivist; iklim adaleti, sosyal eşitsizlikle mücadele ve gençlik hareketlerindeki öncülüğüyle bilinir.

Greta Thunberg, İsveçli iklim aktivisti; Fridays for Future hareketini başlatarak küresel iklim krizine karşı gençlik protestolarını örgütlemesiyle ünlüdür.

Robert Martin, Yeni Zelandalı engelli hakları savunucusu; BM Engelli Hakları Komitesi’ne seçilen ilk zihinsel engelli kişi olarak dünyada tanındı.

Tony La Piccirella, İtalyan iklim aktivisti; gençlik hareketleri ve çevresel adalet kampanyalarındaki öncü çalışmalarıyla bilinir.

Emma Fourreau, Fransız iklim adaleti aktivisti; gençlik örgütlenmeleri, sokak eylemleri ve çevre mücadelelerindeki rolüyle tanınır.

Filoya katılmayıp kamuoyunda destek verenler arasındaysa milyonlarca takipçisi olan şu isimler yer alıyor:

Francesca Albanese (BM Filistin toprakları özel raportörü), Mark Ruffalo (oyuncu, yönetmen, yapımcı), Abby Martin (gazeteci, belgeselci), Bob Vylan (müzik grubu), Zerocalcare (çizer, grafik roman yazarı), Alessandro Barbero (tarihçi, yazar), Fiorella Mannoia (şarkıcı, söz yazarı), Anna Foglietta (sinema ve tiyatro oyuncusu), Alessandro Gassmann (oyuncu, yönetmen), Elisa (şarkıcı, söz yazarı, müzisyen), Isabella Ferrari (sinema ve televizyon oyuncusu), Nina Zilli (şarkıcı, söz yazarı), Luis Tosar (sinema oyuncusu), Carlos Bardem (aktör, yazar), Victoria Luengo (sinema ve tiyatro oyuncusu), Roger Waters (müzisyen, besteci), Susan Sarandon (oyuncu, aktivist), Gustaf Skarsgård (oyuncu) ve Liam Cunningham (aktör)

DÜNYA TÜRK AKTİVİSTLERİ KONUŞUYOR

Filoya en çok katılan ülkeler arasında Türkiye'den isimler yer alıyor. Şimdilik 55 Türk aktivistten 37'sinin de gözaltına alındığı kaydedilmiş durumda.

İlk olarak Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Gazeteci Ersin Çelik de gözaltına alınan Türk aktivistler arasında yer alıyor.