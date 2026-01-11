İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik ağır saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Vladimir Putin’i savaş suçlarından sorumlu tutmak için “kaçırmayı” tercih edeceğini söyledi.

Kiev ziyareti sırasında konuşan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya Devlet Başkanı Putin’i savaş suçlarından sorumlu tutmak için kaçırmayı tercih edeceğini söyledi.

Healey, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yoğun füze ve insansız hava aracı saldırılarından sadece saatler sonra Kiev’e gitti. Yıkılan bir konut binasında incelemelerde bulunan Healey, Kyiv Independent gazetesine yaptığı değerlendirmede, “Bir dünya liderini kaçırma seçeneğim olsaydı, Putin’i gözaltına alır ve savaş suçlarından yargılatırdım” dedi.

"BU ADAM DURDURULMALI"

İngiliz Bakan, Rus ordusunun sivilleri, şehirleri ve hayati altyapıyı hedef aldığını söyledi. “Bu savaş durdurulmalı. Putin durdurulmalı” diyen Healey, İngiltere’nin Ukrayna’nın mücadelesini desteklemeye devam edeceğini yineledi.

İngiliz Savunma Bakanı John Healey Putin’i kaçırmak istiyor!

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Healey, Kiev’de Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, İngiltere’nin muhtemel bir barış gücü misyonu kapsamında askerlerini hazırlamak için 200 milyon sterlinlik bütçe ayıracağı duyuruldu.

Healey, Putin’e yöneltilen savaş suçu iddiaları arasında Bucha’daki sivil ölümlerini ve Ukraynalı çocukların zorla Rusya’ya götürülmesini hatırlattı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 2023’te bu dosya kapsamında Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kiev’e Yoğun Saldırı

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya’nın ülkeye 242 insansız hava aracı ve 36 füzeyle saldırdığını açıkladı.

Kiev’de apartmanlar hedef alındı, elektrik ve su kesintileri yaşandı. Saldırılarda en az dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası