Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Hamas, Gazze, Ateşkes, İsrail Ordusu, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

İsrail basını, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun ülkeden çekilmeye başladığını bildirdi. 

Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için dün Başbakan Netanyahu liderliğinde toplandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya "hayır" oyu verdi.

Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı - 1. Resim

Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.

Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı - 2. Resim

İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı.

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.

Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Mısır'daki müzakereler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İsrail'de kabine toplantısının ardından anlaşmanın onaylandığı duyuruldu. 

GAZZE'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, "Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair garanti aldık ve kalan adımları tamamlamak için ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Times of Israel’in aktardığına göre, Mısır’daki Gazze görüşmelerine Türkiye’nin de katılması, Hamas’ı anlaşmaya ikna eden en önemli unsur oldu.

Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı - 4. Resim

İsrail basını, "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı. 

Öte yandan Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki tarih ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını belirterek, Netanyahu’nun süreci kontrol eden lider imajı istediğini söyledi. Kasım, esir değişimi sürecinin İsrail’in listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul’da çocuklardan 750 bin liralık altın vurgunu!10 Ekim BİM kataloğu 2025: Bugün Bim'e neler geliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı - DünyaAlmanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdıHamas yetkilisinden ateşkes açıklaması: Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez - DünyaHamas yetkilisinden ateşkes açıklaması: Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmezBelçika Başbakanına suikast planı! Ülke alarma geçti - DünyaBaşbakana suikast planı! Ülke alarma geçtiBıçaklı saldırıya uğramıştı! Alman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamış - DünyaAlman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamışDünyanın en iyileri açıklandı! Türkiye'den 15 üniversite ilk 1000'de - DünyaDünyanın en iyileri açıklandı! Türkiye'den 15 üniversite ilk 1000'deABD'nin planı ortaya çıktı! Trump, İsrail'e 200 asker gönderecek  - DünyaPlan ortaya çıktı! İsrail'e 200 asker gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...