Gazze'de ateşkes devreye girdi! İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun ülkeden çekilmeye başladığını bildirdi.

Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için dün Başbakan Netanyahu liderliğinde toplandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya "hayır" oyu verdi.

Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.

İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı.

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Mısır'daki müzakereler sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İsrail'de kabine toplantısının ardından anlaşmanın onaylandığı duyuruldu.

GAZZE'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, "Arabuluculardan ve ABD yönetiminden savaşın bittiğine dair garanti aldık ve kalan adımları tamamlamak için ulusal ve İslami güçlerle çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Times of Israel’in aktardığına göre, Mısır’daki Gazze görüşmelerine Türkiye’nin de katılması, Hamas’ı anlaşmaya ikna eden en önemli unsur oldu.

İsrail basını, "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı.

Öte yandan Hamas Sözcüsü Kasım, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki tarih ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını belirterek, Netanyahu’nun süreci kontrol eden lider imajı istediğini söyledi. Kasım, esir değişimi sürecinin İsrail’in listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı.