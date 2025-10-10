Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'nin planı ortaya çıktı! Trump, İsrail'e 200 asker gönderecek 

ABD'nin planı ortaya çıktı! Trump, İsrail'e 200 asker gönderecek 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin planı ortaya çıktı! Trump, İsrail&#039;e 200 asker gönderecek 
ABD, İsrail, Hamas, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşması ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı izlemek üzere İsrail'e 200 asker göndereceği iddia edildi.

ABD’li yetkililer, adının açıklanmaması koşuluyla konuyla ilgili açıklamada bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını söyleyen yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" belirtti.

200 ASKER İSRAİL'E GİDECEK

Yetkililer, ABD’nin Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail’e göndereceklerini açıkladı.

Yetkililerden biri, yeni ekibin "ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve Gazze'de sivil bir hükümete geçişi izlemeye yardımcı olacağını" vurguladı. Gazze'ye hiçbir ABD askerinin gönderilmeyeceğine işaret eden yetkililer, askerlerin bir kısmının vardığını ve hafta sonu boyunca merkezin kurulması için çalışmalara başlamak üzere bölgeye seyahat etmeye devam edeceklerini bildirdi.

ABD'nin planı ortaya çıktı! Trump, İsrail'e 200 asker gönderecek  - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP'de yeni skandal! Afyonkarahisar'da rüşvet çarkı ortaya çıktıBodrum'da korkunç olay! Doğurduğu bebeği terasta bırakıp, hastaneye koştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filipinler 7.6'lık depremle sallandı! Birçok ülke için tsunami uyarısı yapıldı - Dünya7.6'lık depremle sallandılar! Birçok ülkede alarm verildiKötülük yenildi, insanlık kazandı! Gazze'de İsrail vahşeti durdu - DünyaGazze'de İsrail vahşeti durdu!Rus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştü - DünyaRus savaş uçağı düştü! Eğitim uçuşu kabusa dönüştüKabine toplantısında tansiyon yükseldi! Trump’ın özel temsilcisiyle İsrailli bakan tartıştı  - DünyaTrump’ın özel temsilcisiyle İsrailli bakan tartıştı İsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı! En az 4 Filistinli hayatını kaybetti - Dünyaİsrail anlaşmaya rağmen Gazze'yi bombaladı!Afganistan'ın başkentinde patlama sesleri! Pakistan'dan sert uyarı - DünyaAfganistan'ın başkentinde patlama sesleri!
Sonraki Haber Yükleniyor...