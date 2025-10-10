Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kabine toplantısında tansiyon yükseldi! Trump'ın özel temsilcisiyle İsrailli bakan tartıştı 

Kabine toplantısında tansiyon yükseldi! Trump’ın özel temsilcisiyle İsrailli bakan tartıştı 
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkese ilişkin planın görüşüldüğü İsrail kabine toplantısına katıldı. Toplantıda Witkoff ile aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir arasında sözlü bir tartışma yaşandı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısına katıldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Witkoff ve Kushner, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Witkoff ve Kushner, Netanyahu ile görüştükten sonra Trump'ın Gazze'de ateşkes planının görüşüldüğü İsrail kabine oturumuna katıldı.

Ayrıca, Witkoff ve Kushner'ın, yarın Netanyahu'nun ülkesindeki güvenlik birimleriyle "Hamas sonrası Gazze'nin yönetimini" görüşeceği toplantıya katılması planlanıyor.

AŞIRI SAĞCI BAKAN İLE TRUMP'IN TEMSİLCİSİ ARASINDA SÖZLÜ ATIŞMA

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasında sözlü atışma yaşandı.

Ben-Gvir Witkoff'a Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla İsrail hapishanelerinden serbest kalacak Filistinli esirlerin isimlerinin olduğu listeyi gördüğünü ve bu isimlerden rahatsız olduğunu söyledi.

Ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Ben-Gvir, anlaşmayla barışın sağlanamayacağını ve söz konusu ateşkesi Witkoff'un kendi ülkesinde yapmayacağını savundu.

Witkoff ise aşırı sağcı İsrailli Bakan'a, "Seni anlıyorum ama sana kişisel bir hikaye anlatmak istiyorum. Aşırı dozdan ölen bir çocuğum vardı ve ona bu dozu veren kişinin ailesini öldürmek istedim. Ama mahkemeye gittiğimde, çok utanan ve af dileyen ailesini gördüm ve onları affettim." şeklinde karşılık verdi.

Trump'ın damadı Kushner ise Hamas'ın dünya çapında yalnızlaştırıldığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

