3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bazı şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri faturasız yabancı menşeili parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Olayla ilgili 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

KAÇAK PARFÜMLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce, farklı zamanlarda 3 ayrı şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Tepebaşı İlçesi'nde 1 şüphelinin aracında, çeşitli markalara ait toplam 195 bin TL değerinde 63 adet faturasız parfüm olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüphelinin aracında ise, 355 bin TL değerinde 101 adet sahte parfüm bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.