Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti

3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti
Kaçakçılık, Jandarma, Parfüm, Operasyon, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 550 bin TL olan 164 adet kaçak parfüm ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bazı şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri faturasız yabancı menşeili parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Olayla ilgili 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

KAÇAK PARFÜMLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce, farklı zamanlarda 3 ayrı şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Tepebaşı İlçesi'nde 1 şüphelinin aracında, çeşitli markalara ait toplam 195 bin TL değerinde 63 adet faturasız parfüm olduğu belirlendi. Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüphelinin aracında ise, 355 bin TL değerinde 101 adet sahte parfüm bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti - 1. Resim

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Macaristan - Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler belli oldu mu? Canlı yayın bilgileri araştırılıyorGünlük kiralanan villada tüyler ürperten olay! Salona girenler dehşete düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günlük kiralanan villada tüyler ürperten olay! Salona girenler dehşete düştü - 3. SayfaGünlük kiralanan villada tüyler ürperten olay!Van'da ilginç operasyon: 11 yıldır aranan firari koltuğun altında yakalandı! - 3. Sayfa11 yıldır aranan firari koltuğun altında yakalandı!Bakan Yerlikaya'nın 'Gereği Yapıldı Havayolları' operasyonlarıyla suçlulara ağır darbe! 1 yılda yüzlercesi Türkiye'ye getirildi - 3. Sayfa“Gereği Yapıldı Havayolları”yla ağır darbe!Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaKayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktıKöprüde dehşet! Tartıştıktan sonra kendini aşağı attı - 3. SayfaKöprüde dehşet! Tartıştıktan sonra kendini aşağı attıİş yerinde dehşet: Eşini av tüfeğiyle vurup kaçtı - 3. Sayfaİş yerinde dehşet: Eşini av tüfeğiyle vurup kaçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...