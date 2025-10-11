Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganları duyunca dayanamadı: Gazze'ye önce ben gideceğim!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Her birinize coşkunuz için, sevdanız için teşekkür ediyorum. 24 yıldır bu kardeşinizi yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, biz de Rizemiz için de canla başla çalıştık. İyi gününde zor gününde Rizelilerin yanında olduk. Sel felaketinin tamamen silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Son ziyaretimizden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi, Rizeli hemşerilerimizi özlemişiz, Rizeli uşaklar da bizi özlemiş.

"GAZZE'DEN YÜREKLERE SU SERPEN HABERİ ALDIK"

Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Bizim de olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda İsrail ve Hamas arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl ilerlediğini, süreç boyunca neler yaptığımızı anlattım. Şunu açıkça söyleyeyim; Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür! Türkiye, 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Su yatağında akar, unutmayın gençler. Yaşadığımız her hadise bize bunu hatırlatıyor.

Ülkemiz aktif dış politikası, diplomatik tecrübesi ile son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduğunu gösterdi. 2 yıl sonra Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i selamlıyorum. Kim ne derse desin onları sevindiren her adım, her imza bizim için de makbuldür.

"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM"

Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz... 2 yıldır süren soykırımı kalıcı biçimde sonlandıracak her projeye varacağız. Türkiye olarak hep şunu söyledik, adil bir barışın kaybedeni olmaz.

Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır.

Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. Halkın duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Yetimlerin, öksüzlerin, ciğerparesini kara toprağa vermiş ana babaların dualarını alabiliyorsak, işte en büyük bahtiyarlık budur. Bir avuç müzmin dışında benim milletim neler yaptığımızı görüyoruz. Bunun için büyük bir fedakarlıkla çalışıyoruz.

"KRİTİK HAMLELERİMİZE KARA ÇALMAK İSTİYORLAR"

Çok farklı cephelerde aynı anda çok boyutlu bir mücadele yürütüyoruz. İçeride ekonomik sorunların yanı sıra ülkemizi yarım asırlık terör belasından tamamen kurtarmanın derdindeyiz. İkisinde de zorluklara rağmen bir mesafe aldık. Enflasyonda düşüş devam ediyor, istihdam tek haneli rakamlardaki seyrin sürdürüyoruz. Merkez bankasının rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

Her yerde güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz. Batı'yla köklü ilişkilerimiz korurken Asya ile yeni ortaklıklar geliştiriyoruz. Ama birileri bu hamlelerimizi gölgelemek adına son derece art niyetli yorumlar yapıyor. Ana muhalefetin assolistliğini üstlendiği koro Türkiye'nin başarılara kara çalıyor. CHP Genel Başkanı, ABD seyahatimizle ilgili ipe sapa gelmez yalanlar söylüyor.

"TBMM AÇILIŞINA GELEN HERKESE HAKARETLER SAVURDULAR"

Kendileri rüşvetsiz selam bile almadıkları için bize çamur atmaya kalktılar. Yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı baklava kutularından çıkan eurolar sonrası kumpas kuruldu deyip, iddiasını ispat edemediği gibi burada da hüsrana uğradı, söylediği yalanların altında ezildi. Bizim yanımıza yaklaşan tüm siyasi partiler ve aktörler de aynı saldırılara muhatap oluyor. Meclis açılışı sonrası yaşananları takip ettik. CHP'li tetikçiler mangası linç furyası başlattılar. Katılan tüm vekillere, genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular.

"ARAMIZDA UFUK VE ZİHNİYET FARKI VAR"

Demokrasi, hoşgörü, saygı gibi savunduklarını iddia ettikleri ne kadar kavram varsa hepsini bir günde fotoğraf karesi üzerinden rafa kaldırdılar. Onlar gerilimden besleniyor, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Aramızdaki ufuk farkı ortada.

Teşkilatımız yürekten inanıyor ve güveniyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor ve hepiniz Allah'a emanet ediyorum."